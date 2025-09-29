Galatasaray’da sıradaki hedef Liverpool! Gözler Şampiyonlar Ligi’nde

Victor Osimhen'in sakatlığının geçmesi Galatasaray'da moralleri yükseltti. (A Haber arşiv)



EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ TARAFTARI

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.



Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.



SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı.



"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.



BARIŞ ALPER-VAN DİJK REKABETİ MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor.



A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı.



Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. Yarınki müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.



RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI "DEVLER LİGİ" MÜCADELESİNE AÇACAK

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.



"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterecek.