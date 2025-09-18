Cimbom Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlangıç peşinde! İşte Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Sarı kırmızılıların bu akşamki en büyük kozu Mauro Icardi olacak (AA)

FRANKFURT SON MAÇINI KAYBETTİ

Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

EİNTRACHT FRANKFURT İLE 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.

Eintracht Frankfurt Bundesliga'da oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı (AFP)

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA

Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.