Cimbom Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç peşinde! İşte Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bu akşam TSİ 22.00’de Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Ligde 5’te 5 yapan Okan Buruk’un ekibi, bu formunu Avrupa’ya taşımak istiyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Öte yandan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış.
LİGDEKİ BAŞARI DEVLER LİGİ'NE TAŞINABİLECEK Mİ?
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.
Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.
FRANKFURT SON MAÇINI KAYBETTİ
Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.
EİNTRACHT FRANKFURT İLE 3. RANDEVU
Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA
Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
TARAFTARLAR İTİCİ GÜCÜ OLACAK
Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapılacak maçta sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu dış sahada açacak Galatasaray, ilk maçını Almanya'da Eintracht Frankfurt ile yapacak. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı ülkede oynanacak müsabakada Galatasaray'ı ciddi bir taraftar topluluğu destekleyecek.
Eintracht Frankfurt, ev sahibi takım tribünlerinden Galatasaray taraftarına bilet satılmaması için önlemler alsa da bugünkü karşılaşmada çok sayıda Türk futbolsever misafir ekip tribünü dışındaki yerlerden de takımlarına destek verecek.
