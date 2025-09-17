Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı! Osimhen kafilede yer almadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Almanya'ya gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, tedavisi devam eden Victor Osimhen kafilede yer almadı.



Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina"