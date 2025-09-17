Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber: Frankfurt maçı öncesi antrenmana çıkmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 22.00'de Frankfurt Stadyumu'nda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
YENİ FORMATTA İLK KEZ
Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeye hak kazanmıştı. Aslan, geçtiğimiz sezon başlayan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk defa mücadele edecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 123. MÜSABAKA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 62 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.
OSIMHEN'DEN KÖTÜ HABER
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen, Frankfurt maçı öncesi gerçekleşen antrenmana çıkmadı.
