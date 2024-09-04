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Galatasaray Osimhen'i resmen duyurdu! İşte maliyeti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 19:02 Güncelleme: 04.09.2024 19:29
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Galatasaray Osimhen’i resmen duyurdu! İşte maliyeti...

Galatasaray dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi. Dünya yıldızına ödenecek ücret de belli oldu. Öte yandan Cimbom, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CİMBOM OSIMHEN'İ BÖYLE DUYURDU: WE ARE THE BEST!

Galatasaray'ın Osimhen için hazırlanan transfer videosunda maskeli baloya, dansedenlerin şaşkın bakışları arasında gelen Osimhen, masada duran UEFA Avrupa Ligi kupasını işaret ederek 'We are the best' (En iyi biziz) diyor ve kendisiyle özdeşleşen maskesini kupanın yanına koyuyor.

25. ŞAMPİYONLUK DETAYI!

Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterdiği esnada 25 numarası ekranda beliriyor.

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