Galatasaray Osimhen'i resmen duyurdu! İşte maliyeti...
Galatasaray dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi. Dünya yıldızına ödenecek ücret de belli oldu. Öte yandan Cimbom, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
CİMBOM OSIMHEN'İ BÖYLE DUYURDU: WE ARE THE BEST!
Galatasaray'ın Osimhen için hazırlanan transfer videosunda maskeli baloya, dansedenlerin şaşkın bakışları arasında gelen Osimhen, masada duran UEFA Avrupa Ligi kupasını işaret ederek 'We are the best' (En iyi biziz) diyor ve kendisiyle özdeşleşen maskesini kupanın yanına koyuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dualı, anlamlı Rebiülevvel ayı mesajları 2024
- Kişilik Testi: İlk gördüğünüz şey karakterinizin anahtarını ortaya çıkarıyor!
- 30 gün uygulamış, Zahide Yetiş'in 15 kilo verdiren diyeti!
- 118. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi açıklandı mı?
- Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı faziletleri ve yapılacak ibadetler...
- Altının yıl sonu rotası çizildi: Gram altın 3000 TL'ye ulaşacak! İslam Memiş tarihi duyurdu
- DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS tercihleri başladı mı?
- Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Victor Osimhen maaşı ne kadar, Galatasaray kaç euro ödeyecek? 100 milyon euro kaç TL eder?
- Miray Arslan nasıl öldü? 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarpan öğretmen tutuklandı mı?
- İkinci veri oluşuyor: Zamlı maaşlar listelendi! Memura 45.247 TL, Emekli Memura 20.298 TL!
- Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…