Okan Buruk’tan Galatasaray taraftarına çağrı: Endişe etmeyin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadro genişliğine ve oyuncu havuzumuza baktığımda en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu daha önemli bizim için" dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımda yer alan oyunculara 22 Temmuz'a kadar izin verdiklerini belirten Okan Buruk, "Biraz sıcak. Son yıllarda değişen iklimlerle birlikte buralar da sıcak oluyor. Güzel bir otel, güzel bir saha. Antrenman sahalarının kalitesi çok önemli bizim için. Dün başladık. İki antrenmanımız var. Yarın sabah antrenman yapıp, akşam maç oynayacağız. Bu dönem hazırlık maçları oynamak, önemli ama bir yandan da hazırlık maçları yüklemenin bir parçası olacak. Yani burada sonuç odaklı olmayacağız. İlk maçımızı daha hazır bir takıma karşı oynayacağız. Süreleri bölerek bütün oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Kalabalık bir kadro geldik. Hem genç oyuncularımız hem de kiradan dönen oyuncularımız var. Verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız, 9 günlük bir süre. Zaten bu tür kamplarda sıkılacak vakit olmuyor. Her gün çift antrenman oluyor. 3 tane hazırlık maçımız var, sonuç odaklı olmayacağız ama Galatasaray çıktığı her maçı kazanmak ister. Kazanmayı düşüneceğiz. İyi durumdayız. Sadece milli oyuncularımız dönmedi. Türk Milli Takımı'nda olan oyuncularımıza ayın 22'sine kadar izin verdik. Onlar ikinci kampa gelecekler. Davinson milli takımda. Ayın 14'ü gibi bitecek. O da izin süresinden sonra bizimle beraber olacak" ifadelerini kullandı.