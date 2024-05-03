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Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu! Erden Timur listede var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu! Erden Timur listede var mı?

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden aday olacağını açıklamıştı. Aday olan Özbek, yönetim kurulu listesini sundu. Listede Erden Timur'un yer almadığı görülürken, son günlerde yönetime geri döneceği konuşulan Abdurrahim Albayrak da yönetim listesine girmedi.

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