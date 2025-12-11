Kanarya Norveç’te gol oldu yağdı! Fenerbahçe sahadan 4-0’lık ezici galibiyetle ayrıldı

12 Aralık 2025, Cuma
Giriş: 11.12.2025 18:32 Güncelleme: 12.12.2025 01:01
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda skoru 4-0'a taşıyan sarı lacivertli takım sahadan ezici bir galibiyetle ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, SK Brann'a evinde konuk oluyor.

İLK YARI

5. dakikada Nene'nin ara pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri'yi düşüren Helland, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

24. dakikada ceza sahası içinde Kerem'in pasında En-Nesyri'nin yerden şutunda kaleci Dyngeland topu kontrol eti.

32. dakikada ceza sahası dışından İsmail'in sert şutunda kaleci Dyngeland topu kornere çeldi.

36. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında Oosterwolde'nin kale önüne pasında Talisca topu ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3

İKİNCİ YARI

57. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan koşan Nene'nin ceza sahasına girerken karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Levent Mercan'ın etkili ortasında altıpas önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

70. dakikada Skriniar'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Nene, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrforunşutunda top yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı yerden tekrar Oğuz Aydın'a bıraktı. Oğuz'un altı pasın gerisinden karşı karşıya şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Goller: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 36, 44 ve 65 Talisca (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 18 Helland (Brann)
Sarı kartlar: Dk. 14 Brown (Fenerbahçe), Dk. 20 Freyr Alexandersson (Teknik direktör)

İŞTE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Mert, Talisca, İsmail, Fred, Nene, Kerem, En-Nesyri

