11 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu

Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 18:32 Güncelleme: 11.12.2025 21:49
Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabının son virajına girilirken Fenerbahçe, kritik 24 yolunda Norveç’te sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, 6. hafta mücadelesinde SK Brann’a konuk olacak. Bergen’deki Brann Stadyumu’nda 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

Avrupa Ligi'nde geride kalan beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. İç sahada kazanan, deplasmanda ise aradığını bulamayan sarı-lacivertliler; Zagreb'e 3-1 mağlup olmuş, Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu

Benzer bir performans ortaya koyan Brann ise iç sahada etkili, deplasmanda ise zorlanan bir görüntü çizdi. Norveç ekibi Bergen'de Utrecht'i 1-0, Rangers3-0 ile devirdi. Deplasmanda ise Lille'e 2-1 kaybetti; Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Brann, içeride sert bir rakip olduğunu kanıtladı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İŞTE İLK 11'LER

Brann:

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Mert, Talisca, İsmail, Fred, Nene, Kerem, En-Nesyri

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK, HESAP ZOR

Brann sınavı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'nun eli daraldı. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jhon Duran yok. Sakatlığını atlatamayan Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak. "Kas problemi" nedeniyle Asensio da forma giyemeyecek. Szymanski ve Edson Alvarez ise ağrıları sebebiyle kulübede oturacak.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

EN-NESYRİ SAHNEYE GERİ DÖNÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Brann karşısında yeniden ilk 11'de başlayacak. Başakşehir maçına yedek başlayan yıldız forvetin, bu kez Tedesco'nun hücumdaki bir numaralı tercihi olması bekleniyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

BERGEN'DE YAĞMURLU 90 DAKİKA

Norveç geneli karla mücadele ederken, maçın oynanacağı Bergen'de hava sıcaklığının 8–10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiye göre gün boyunca yoğun yağmur ihtimali oldukça yüksek. Zemin koşulları oyunun temposunu etkileyebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu Fenerbahçe’de parola SK Brann deplasmanında 3 puan! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör