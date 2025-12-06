Fenerbahçe zorlu Başakşehir deplasmanında! İşte ilk 11'ler
Trendyol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumunda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte iki takımın ilk 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta heyecanı sürüyor.
Bu akşam saat 20.00'de Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Fatih Terim Stadyumunda oynanılacak zorlu müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düşük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova görev yapacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Alper Çetin oldu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede takımını yalnız bırakacak. Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.
BAŞAKŞEHİR'DEN SAHASINDA TEK GALİBİYET
Başakşehir, bu sezon ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Turuncu-lacivertli ekip, sahasında oynadığı 6 mücadelede sadece bir galibiyet alabildi. Bu müsabakalarda 3 kez berabere kalan ve 2 defa da sahadan puansız ayrılan İstanbul temsilcisi, 12 puan kaybı yaşadı.
RAMS Başakşehir, iç sahada sadece Hesap.com Antalyaspor'u son dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi.
Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Galatasaray ile Trabzonspor'a da mağlup oldu.
FENERBAHÇE'YE LİGDE SON 6 MAÇTA MAĞLUP
RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmada hanesine puan yazdırmayı başaramadı.
Sarı-lacivertli ekibe 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 üstünlük kuran Başakşehir, son 6 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 3 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 15 gol kaydetti.
İki takım 5 Şubat 2022'den bu yana lig dışında bir kez de Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
LİGDE 35. RANDEVU
RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 54 golüne, turuncu-lacivertliler, 35 golle yanıt verdi.
FENERBAHÇE 7 MAÇTIR KAZANIYOR
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda oynanan Türkiye Kupası müsabakasından da 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Son 7 maçında rakibini yenen Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü.
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA GERİDE
Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.
Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 17 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, rakibine karşı deplasmanda 21 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
SON 13 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI
Ligde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.
