Suriye’de entegrasyon çıkmazı! Mutabakat bitiyor ŞAM-SDG gerilimi artıyor

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"PAZARA KADAR BİR ÇÖZÜM GELİR Mİ?"

Şimdi 7-8 aydır yatan örgüt bu 3-4 günde harekete geçer mi? Ben baştan beri söyledim, bu süreçle ilgili umudum yok. Çünkü iyi niyetli olsalardı, iyi niyeti gösterecek o kadar çok fırsat vardı ki ellerinde... Bunların hiçbirini dillendirmediler, hiçbirini sahaya sürüp kendini göstermek istemediler. Tam tersi, bak tam tersi; bölgede o kirli iş birliklerine, İsrail'in güdümünde hareket etmeye ve o iş birlikleri çerçevesinde de silahlanmaya, tünel kazmaya, işte olası bir çatışma ortamında "biz de buradayız, gerekeni yaparız" gibi söylemlerine devam ettiler. Ya bunlar ortada dururken hala işte "dur bakalım acaba düzelir mi", "dur bakalım acaba adım atar mı" diye beklemek bana göre büyük gaflet olur. 3 gün var. 8-9 ay yatan bu 3 gün kala harekete geçmez."

"YOL HARİTASI BELLİ! BÖLGENİN BAŞKA ŞANSI YOK"

SDG'nin geçtiğimiz günlerde Şam ile bir anlaşmaya varıldığına dair yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Başbuğ, şu ifadeler yer verdi:

"Şam'ın söylediği, Suriye'nin söylediği: Yok kardeşim böyle bir anlaşma, nereden çıktı bu dedi. Şimdi zaten bak buradan altını çizerek söylüyorum: Her kim, makamı ne olursa olsun böylesi bir mutabakatın altına uygundur diye imza atarsa en büyük ihaneti önce Suriye'ye, vatanına ihanet eder ve sonra coğrafyaya ihanet eder. O zaman herkes şu hesabı sorar: Yıllarca bu mücadele niye yapıldı kardeşim? Biz niye orada "terör koridoru", "Fırat Kalkanı" vesaire dedik de iş bu noktalara geldi? Dolayısıyla ne Suriye'nin ne bir başkasının böyle bir olaya, böyle bir sürece evet deme lüksü ve şansı yok. Dolayısıyla Türkiye burada -bak ilk çizdiği yol haritası hala geçerli- ve bölgede onu uygulamaktan başka şans da yok.

"ABARTILI RAKAMLAR HAVADA UÇUŞUYOR"

Şimdi mesela bu aklı evvele bakarsan, bu şarlatana, diyor ki; "3 tane tümen kurduk, biz bunu dedi, öylece al" diyor. Şimdi sen bak rakam abartılı ha, yani 50.000, 100.000 uçuşuyor havada.

100.000 diyor en son. Rakam abartılı ama onun aklıyla, onun ağzıyla konuşayım: Ya be gafil, be yol bilmez... Hangi ülkede 25-30 bin Iraklı asker "Suriye ordusuna al da bunu senin askerin yap" diye bir mantık yürütebilir? Veya hangi ülke bir başka ülkenin 20-30 bin askerini alıp kendi ordusuna asker yapabilir? Dünyada örneği var mı?"