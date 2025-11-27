Avrupa’da hedef galibiyet! Fenerbahçe’nin rakibi Ferencvaros

Fenerbahçe'de Fred cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak (İHA)



AVRUPA KUPALARINDA 295. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 295. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 63 maçta da berabere kaldı. 115 mücadelede ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde ise 416 gol gördü.



KUPA 2'DE 153. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 152 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 39 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.



MACAR TAKIMLARI İLE 16. KEZ

Fenerbahçe, Macar ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla MTK Budapeşte ile karşılaştı. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 7 kez rakip olduğu MTK Budapeşte'ye 3 kez üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 3 maçta ise kaybetti. 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, o dönemki adıyla Videoton FC (Fehervar FC), Csepel FC ve Honved takımlarıyla da 2'şer kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Macar takımlarına karşı toplam 6 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup oldu.