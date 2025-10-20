Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe’ye sert eleştiriler: Büyük takım olduklarını unutmuşlar

Sarı lacivertlilerin golleri Talisca ve Asensio'dan geldi (İHA)

GÜRCAN BİLGİÇ-BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI UNUTMUŞLAR

Milli Takım arası, Tedesco'ya kadroda onarım için fırsat verdi. Bu kez taşları yerine koydu. Alvarez ve İsmail merkezde, önlerinde Asensio… Temaslı oynadılar, oyuna ve topa hükmettiler, küçük üçgenler ile boş alanlar buldular ve iki gol attılar. Soyunma odasına giden iki takım, dönüşte kimliklerini de değiştirmişlerdi. Karagümrük ısırmaya başladı. Talisca topu önde tutamadı, Kerem ve Nene'nin defansif katkıları sınırlı kaldı. Tutuldu Fenerbahçe oyuncuları. İlk yarıdaki pas köprüsü yerle bir oldu. Rakip kaleye rahat gelmeye, direnç görmeden organizasyonunu yapma fırsatı yakaladı. Gol de böyle geldi, direkten dönen veya Tarık'ın kurtardığı pozisyonlar da. Santimlerle ofsayta takılan gol de. Takımın bu hali tribünleri de terse döndürdü. Islıklar kendi oyuncuları için çalıyordu. Karagümrük topu ayağına aldığında baskı altına almak için değil. Samsun'da da benzeri olmuştu. Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Taraftardan da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovec'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgârın Stuttgart maçında esmesi lazım.

BÜLENT TİMURLENK-OMURGA AYAKTA TUTTU

Samsun'daki kötü futbol ve iki puan kaybının ardından milli arada F.Bahçe gündeminde hoca ve oynayan futbolcular değil, manşetlerde 5 isim vardı… Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk, seçim bitmiş başkan seçilmiş olmasına rağmen hâlâ seçim atmosferinde gibi davranan Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yeni başkan Sadettin Saran…

İki türlü bakabilirsiniz. Bu gündem takımın üstünden yükü de alabilir, aksi bir skorda üzerlerine kâbus gibi de çökebilirdi. Tedesco'nun formsuz En- Nesyri yerine en uçta Talisca'yı koyup onun orta sahaya verdiği yükten kurtulması, Asensio'yu da rakip kaleye yakın oynatması doğru karardı. Olayların ceza almayan adamı Brown'un kulübede başladığını not düşmek lazım. Orta sahayı iki 6 numara ile tutunca F.Bahçe ürettiği ve pozisyon yemediği ilk 45 dakika yaşadı. İki gol, devre arasında 'farka giderler' umudu taşıyordu. 3 gün önce Beşiktaş gibi F.Bahçe de 60'ta fişi çekilmiş gibi durdu. Oyunun momentumu Karagümrük'e geçti. Nefis golle farkı bire indirdiler, bir direkten dönen topları vardı. Bir golleri de ince bir ofsayta takıldı. Yönetimden tam destek alan Tedesco arayışlarını sürdürüyor. Ama bir gerçek var; F.Bahçe'de birçok futbolcu fizik olarak çok geride. Neredeyse tribün desteği ile ayakta duranlar var. Kerem'in verimli olabilmesi için sevdiği iç kulvara kaçtığında çizgiden bindirecek beke ihtiyaç var. Levent bunu yapmaktan uzak ama savunmada iyi mücadele eden isimdi. İsmail bir kez daha F.Bahçe'nin omurgasını ayakta özellikle son çeyrekte tutan isimdi. Bu oyunun Stuttgart ve G.Antep deplasmanına yetmeyeceğini söylemek çok zor değil.