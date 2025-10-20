Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe'ye sert eleştiriler: Büyük takım olduklarını unutmuşlar
Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig’de çıktığı maçta Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Son iki deplasmanda puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu sonuçla sahasındaki 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları hem Fenerbahçe’nin performansını hem de hakem yönetimini mercek altına aldı. Sarı lacivertlilerin oyunu spor yazarları tarafından eleştirilirken "Büyük takım olduklarını unutmuşlar" yorumu yapıldı.
Fenerbahçe, milli ara sonrası ligde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Son 2 deplasmanda puan kaybeden sarı-lacivertliler evinde 4. kez kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi.
Spor yazarları kritik maç sonrası sarı lacivertlilerin oyununu ve hakemin performansını değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...
ÖMER ÜRÜNDÜL-FENERBAHÇE'Yİ İSMAİL VE TARIK KURTARDI
Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı. Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun. Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık. Tedesco'ya bir eleştirim daha var. Mert Müldür, kulübeye mahkum edilecek bir oyuncu değil. Üstelik Semedo da çok iyi oynamıyor. Eğer Tedesco, ciddi önlemler almazsa üst üste gelen Gaziantep ve Beşiktaş deplasmanları hayal kırıklığı olabilir.
GÜRCAN BİLGİÇ-BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI UNUTMUŞLAR
Milli Takım arası, Tedesco'ya kadroda onarım için fırsat verdi. Bu kez taşları yerine koydu. Alvarez ve İsmail merkezde, önlerinde Asensio… Temaslı oynadılar, oyuna ve topa hükmettiler, küçük üçgenler ile boş alanlar buldular ve iki gol attılar. Soyunma odasına giden iki takım, dönüşte kimliklerini de değiştirmişlerdi. Karagümrük ısırmaya başladı. Talisca topu önde tutamadı, Kerem ve Nene'nin defansif katkıları sınırlı kaldı. Tutuldu Fenerbahçe oyuncuları. İlk yarıdaki pas köprüsü yerle bir oldu. Rakip kaleye rahat gelmeye, direnç görmeden organizasyonunu yapma fırsatı yakaladı. Gol de böyle geldi, direkten dönen veya Tarık'ın kurtardığı pozisyonlar da. Santimlerle ofsayta takılan gol de. Takımın bu hali tribünleri de terse döndürdü. Islıklar kendi oyuncuları için çalıyordu. Karagümrük topu ayağına aldığında baskı altına almak için değil. Samsun'da da benzeri olmuştu. Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Taraftardan da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovec'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgârın Stuttgart maçında esmesi lazım.
BÜLENT TİMURLENK-OMURGA AYAKTA TUTTU
Samsun'daki kötü futbol ve iki puan kaybının ardından milli arada F.Bahçe gündeminde hoca ve oynayan futbolcular değil, manşetlerde 5 isim vardı… Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk, seçim bitmiş başkan seçilmiş olmasına rağmen hâlâ seçim atmosferinde gibi davranan Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yeni başkan Sadettin Saran…
İki türlü bakabilirsiniz. Bu gündem takımın üstünden yükü de alabilir, aksi bir skorda üzerlerine kâbus gibi de çökebilirdi. Tedesco'nun formsuz En- Nesyri yerine en uçta Talisca'yı koyup onun orta sahaya verdiği yükten kurtulması, Asensio'yu da rakip kaleye yakın oynatması doğru karardı. Olayların ceza almayan adamı Brown'un kulübede başladığını not düşmek lazım. Orta sahayı iki 6 numara ile tutunca F.Bahçe ürettiği ve pozisyon yemediği ilk 45 dakika yaşadı. İki gol, devre arasında 'farka giderler' umudu taşıyordu. 3 gün önce Beşiktaş gibi F.Bahçe de 60'ta fişi çekilmiş gibi durdu. Oyunun momentumu Karagümrük'e geçti. Nefis golle farkı bire indirdiler, bir direkten dönen topları vardı. Bir golleri de ince bir ofsayta takıldı. Yönetimden tam destek alan Tedesco arayışlarını sürdürüyor. Ama bir gerçek var; F.Bahçe'de birçok futbolcu fizik olarak çok geride. Neredeyse tribün desteği ile ayakta duranlar var. Kerem'in verimli olabilmesi için sevdiği iç kulvara kaçtığında çizgiden bindirecek beke ihtiyaç var. Levent bunu yapmaktan uzak ama savunmada iyi mücadele eden isimdi. İsmail bir kez daha F.Bahçe'nin omurgasını ayakta özellikle son çeyrekte tutan isimdi. Bu oyunun Stuttgart ve G.Antep deplasmanına yetmeyeceğini söylemek çok zor değil.
AHMET ÇAKAR-OFSAYTA TAKILDIM
Fenerbahçe'nin ne dün geceki futbolu kabul edilebilir, kazanmasına rağmen ne de aldığı skor kabul edilebilir… Tam anlamıyla rezalet. Tamam kazanıp 3 puan aldılar, tamam özellikle son bölümde çok gol kaçırdılar ama bazı tuhaf şeylere de dem vurmak gerek. İlk devre bir şey oynamadan 2-0 öne geçiyorsun. İsmail ayakta, Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyor, Asensio ise forvet arkası oynayıp daha etkili olduğunu gösteriyordu ama ikinci yarı birden çok şey değişiverdi. İlk devre 1. Lig takımı hüviyetinde oynayan Karagümrük ikinci yarı oynamaya ve çıkmaya çalıştı. Golü de buldular. Tarık iyi kaleci ama o golü yememeliydi. İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular depresyona girdiler, paniklediler ve Karagümrük art arda gelmeye başladı. Bunlardan birinde de Fofana karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsa bugün camiada farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Fenerbahçe kazandık diye sevinebilir ama inanın bu futbolla, bu organizasyonsuzlukla bırakın şampiyonluğu ligde ikinciliği bile zor görünüyor. Ali Şansalan; VAR yardımıyla bir penaltı verdi… Gri bir pozisyon ama bence karar doğru. Balkovec'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart da doğru ama kafama takılan Karagümrük'ün iptal edilen golü… Kafayı vuran Karagümrüklü oyuncunun önündeki Fenerbahçeli oyuncuyu nirengi noktası tuttular. Oysa ki kafayı vurup golü atan Karagümrüklü'nün iki arkasında bir Fenerbahçeli var ve kaleye en yakın da o Fenerbahçeli'nin omzu görünüyor.
MUSTAFA ÇULCU-KARARLAR DOĞRU
F.Bahçe'nin maçın ilk 25 dakikasında tüm istatistikleri sıfır olan Karagümrük'e karşı penaltıdan başka pozisyonu yok. Önde baskı, bol şut, aksiyon beklerken İsmail'in mücadelesi, oyundan çıkana kadar Kerem'in çalışkanlığı, Asensio'nun oyun felsefesi ve becerisi dışında herkesin ne yapacak diye birbirini beklediği sistemsiz bir oyun. Talisca'nın ayakta duracak hali yok. Her ikili temasta yerde kalıyor. Penaltı golünden sonra kaybedecek bir şeyi olmayan cesur futbol oynayarak öne çıkan Karagümrük etkili oldu. Atılan her ara topta Karagümrük pozisyon buldu hücum ayakları biraz daha becerikli olsa gece kâbus olurdu. Fenerbahçe adına tek olumlu taraf alınan üç puan. Ali Şansalan maçın hemen başında Çağlar ve Roco'nun rakiplerine kontrolsüz girişlerinde sarı kart yerine sözlü ikazı uyguladı. Önce avantaja bırakıp, dönüp Atakan'a gösterdiği sarı doğru uygulamaydı. Talisca penaltı bekledi devam kararı doğru. Balkovec'in 19'da kayarak riskli hareketinde Nene'nin sol ayağına teması var. Pozisyon penaltı ama hakem önce devam dedi. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi penaltı ve sarı kart verdi. 80'de Karagümrük'ün Atakan ile attığı 2. golde yardımcı ofsayt kaldırdı çok kritik pozisyonda VAR'dan da ofsayt çıktı. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sarısı olan Balkovec'in 83'te Szymanski'ye kontrolsüz girişi sonrası 4. hakemden gelen destekle 2. sarıdan kırmızı doğru karar. En-Nesyri'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru. Ali Şansalan penaltıda VAR müdahalesi yedi ama iyi maç yönetti. Kutlarım.
