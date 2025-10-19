Kanarya evinde hata yapmadı! Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek milli ara dönüşünde hata yapmadı ve üç puanın sahibi oldu. İşte mücadelede yaşananlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Talisca ve 41. dakikada Asensio kaydetti. Karagümrük'ün golü 59'da Serginho'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 19'a çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Karagümrük ise 3 puanda kaldı.
KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ TAMAMLADI
Fatih Karagümrük'te Balkovec, 83. dakikada Szymanski'ye orta alanda yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Balkovec ilk sarı kartı da 21. dakikada görmüştü.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Kayserispor'u ağırlayacak.
İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI
Karagümrük'te Atakan Çankaya'nın 80. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçe'de ise oyuna sonradan giren En-Nesyri'nin 90+6. dakikada ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle değer kazanmadı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2 MAÇ SONRA KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.
Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu. Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.
LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.
Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.
TALİSCA EN UÇTA
Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.
Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.
Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.
ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.
İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı. Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.
BARTUĞ 2 MAÇ SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.
Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.
TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.
MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.
21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.
23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı son anda kurtardı.
59. dakikada Daniel Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
62. dakikada Sam Larsson'un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan David Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
72. dakikada Jure Balkovec'in pasında topla buluşan Ahmet Sivri, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda Grbic gole izin vermedi. Dönen topa Asensio diziyle dokundu, meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Devamında da Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
83. dakikada Jure Balkovec, sol kanatta Szymanski'ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
90. dakikada Fred'in sol taraftan pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan müsait pozisyonda bulunan Szymanski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
