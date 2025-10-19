Kanarya evinde hata yapmadı! Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ü mağlup etti

Fotoğraf (AA)

İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Karagümrük'te Atakan Çankaya'nın 80. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçe'de ise oyuna sonradan giren En-Nesyri'nin 90+6. dakikada ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle değer kazanmadı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu. Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.

Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

TALİSCA EN UÇTA

Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.

Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.

Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.

ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı. Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.

BARTUĞ 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.

Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.

TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.