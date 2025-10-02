Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat şoku: Ayak parmağı kırıldı
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, antrenmanda sağ ayak başparmağını kırdı. 27 yaşındaki kaleci sahalardan 2 hafta uzak kalacak.
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini duyurdu.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Antrenmanda sakatlandı Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.
SAHALARDAN 2 HAFTA UZAK KALACAK
Ayak başparmağı kırılan İrfan Can Eğribayat'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu. Buna göre 27 yaşındaki eldiven, iki hafta forma giyemeyecek. Tecrübeli eldiven bu sezon sarı-lacivertli formayla altı karşılaşmaya çıktı.