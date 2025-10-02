Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat şoku: Ayak parmağı kırıldı

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini duyurdu.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Antrenmanda sakatlandı Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

SAHALARDAN 2 HAFTA UZAK KALACAK

Ayak başparmağı kırılan İrfan Can Eğribayat'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı da belli oldu. Buna göre 27 yaşındaki eldiven, iki hafta forma giyemeyecek. Tecrübeli eldiven bu sezon sarı-lacivertli formayla altı karşılaşmaya çıktı.