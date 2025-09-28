Sadettin Saran’dan Galatasaray ve Dursun Özbek sözleri: Popülist adımlar atmayacağız

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemini bitiren Sadettin Saran, gündeme ilişkin Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı, uzun yıllardır tüm adımlarını bugünün hayalini kurarak attığını söyledi.

Çatışmacı bir başkan olmayacağını ancak kulübün haklarını da savunacağını belirten yeni başkan, sıcağı sıcağına yaşadıklarını ve yapacaklarını tüm içtenliği ile anlattı.

F.BAHÇE YILLARDIR ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ ÇEKİYOR. SİZCE NEDEN SÜRE BU KADAR UZADI?

Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. Bu yüzden birlik ve beraberliği bir türlü tam anlamıyla sağlayamadık. İletişimde sorunlarımız var, futbol aklımızda sorun var, karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzeldiğinde şampiyonluk kendiliğinden gelecektir. Üstelik sadece medyadaki bazı kişiler değil, geçmişte bu camiada önemli görevler üstlenmiş ama bugün duruma göre pozisyon alan kişiler de Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Bu durum dış etkenlerden bile tehlikeli. Benim dönemimde kimse 'Ben başkan olmak istiyorum' demekten çekinmeyecek. Başkan olmak isteyenlerin önünü açacağım. Gerçekten Fenerbahçe'yi düşünen, her koşulda onun iyi olmasını diler.

Muhalefette de olsa kulübün başarısını istemek zorundadır. Gerçek Fenerbahçelilik budur. 'Fenerbahçe kötü olsun da biz pozisyon alalım' anlayışıyla bu camia bir yere gidemez. Taraftarımızın da bu tür kişilere prim vermemesi gerekir. Seçimde söz verdiğim gibi tüzük değişikliğiyle, şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl. Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek. Geçmişe takılıp kalmayacağız. Artık ileriye bakma zamanı. Doğru planlama, güçlü kadro mühendisliği ve camia birlikteliğiyle bu zinciri kıracağız.