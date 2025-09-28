Fenerbahçe evinde moral buldu! Sarı-lacivertliler 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Son iki lig maçında puan kaybeden ve Avrupa’da mağlup olan sarı-lacivertliler, kötü gidişe son vererek Akdeniz temsilcisini bulduğu iki golle mağlup etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda uzaktan şutlarla skor bulmaya çalışan sarı-lacivertliler, kalesinde hızlı hücumlardan birkaç net pozisyon verdi. İlk yarıda iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan ve rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
TEDESCO: TAKIM BUGÜN DAHA ÜST SEVİYEDEYDİ
Takımın bu maçta güç olarak daha üst seviyede olduğuna dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. Aynı zamanda kazandığınız maçlarda da her şey iyi değildir. Takım çok fazla iyi şey yaptı bugün. İlk yarının sonlarında rakibimiz uzun toplarla pozisyon üretti. Oyunu kontrol ettik. Çalıştığım eski takımları hatırlattı. Takım güç olarak daha üst seviyedeydi. Sonuçlar iyi olunca takımın gücü artıyor. 1-0'dan sonra birçok pozisyona girdik. Bu oyunu gerideyken de oynamamız gerekiyor. Bugün, İsmail çok üst düzey bir performans sergiledi" dedi.
"FUTBOLDA BU TARZ ŞEYLER OLABİLİYOR"
Yönetim değişikliğinin kendisini rahatsız etmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiğiniz zaman her şey pakete dahildir. Negatif şeyleri de kabul etmeniz gerekiyor. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Belçika'da 4, Rusya'da 3 farklı CEO ile çalıştım. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Biz aramızda ne konuştuysak aile içinde kalır. İlk izlenimim pozitifti. Bize yardım etmek istiyor. Gelişebilmek için bu desteğe ihtiyacımız var. İyi hislere sahibim. Birliktelik en önemli şeydir. Tenisi tek başına oynarsınız ama futbolu değil. Birliğe ihtiyacımız var. Bugün takımın bunu gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle penaltı pozisyonunda. Arkadaşlarına gösterdikleri yardımdan dolayı onlara minnettarım" ifadelerini kullandı.
"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
İlk yarıda daha erken gol bulabileceklerini ve erken gol bulmanın önemine dikkat çeken Tedesco, "İstatistiklere baktığınız zaman 29 kere rakip ceza sahasında topla buluştuk. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. İlk yarıda erken golü bulabilirdik. Erken gol bulmak önemidir. Maç ne kadar 0-0 giderse o kadar zorlaşır. Yeni bir bilgi değil. Daha yapmamız gereken çok şey var. 3'üncü bölgede daha çabuk olabilir bazen de sakin kalıp, daha basit çözüm bulabilirsiniz" dedi.
"BAZEN ÇOK ACELE EDİYORUZ"
En Nesyri'nin çok fazla topla buluşturulamamasıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, şöyle konuştu:
"Ortalar sonrasında kontratak olarak dönüyor. Ortalar böyle sıkıntılar yaratıyor. Ceza sahası içinde kaç oyuncumuzun olduğu ne kadar önemliyse, ceza sahası dışındaki oyuncu sayısı da bizim için önemli. Seken toplarda orda olmamız gerekiyor. Bazen çok acele ediyoruz. Orta yapmamamız gereken durumlarda orta yapıyoruz. Daha sakin olmamız gerekiyor. Bugün takımın gösterdiği ilerlemeden mutluyum. Oyunu kontrol etmemiz, rakibi geri itmemiz, gol yememek ve goller bulmak bizim için önemliydi."
"BİZİM DE TAZELİĞE, GÜCE İHTİYACIMIZ VAR"
Orta sahanın ortasında yaptığı değişikliklerle ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:
"Rotasyonun birinci sebebi performanslardan mutlu olmamam. İkincisi de güç. Perşembe günü oynayacağımız takımın nasıl bir takım olacağını göreceksiniz. Makine gibi. Bizim de tazeliğe, güce ihtiyacımız var. Bazı oyuncuların hazırlık yapma imkanı olmadı. Oynadıkça güç kazanacağız. Zagreb'deki maç iyi değildi. Ben geldiğimden beri referans gösterecek bir maç olmadı. Maçlara baktığınız hem Alanyaspor hem de Trabzonspor maçları 11'e 10 oynandı. Bugün o referansı yaratabildiğimizi düşünüyorum"
Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasını izin vermediklerini belirten Emre Belözoğlu, "10 puanla geldiğimizde Kadıköy'de bizim adımıza oyunun iki parçası var. Birincisi topa sahip olma, bu benim için hayal kırıklığıydı. Top rakipteyken iyi durduk. Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasına müsaade etmedik. İlk yarının sonlarında yakaladığımız pozisyonu değerlendirsek formasını değiştirebilirdik. Bu maç onlar için olmazsa olmazdı. Penaltı pozisyonu var, penaltı mı, değil mi tartışılır. Yediğimiz gol bireysel hata. Fenerbahçe'yi, yeni başkanı, yönetimi, hocayı tebrik ederim. Başarılar dilerim" diye konuştu.
"ADIMIN FENERBAHÇE İLE ANILMASINI DOĞAL BULUYORUM
İsminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Belözoğlu, "Burada güzel hatıralarımız var. Uzun seneler oynadım. En iyi günleri en kötü günleri yaşadık. Adımın geçmesini doğal buluyorum. Antrenörlükte 4, 5'inci senem. İyi, kötü tecrübelerim oldu. Güçlü kadrolar geldiğinde yapabileceğime inanıyorum. Ben Antalyaspor'un başarısı için buradaydım. Onun dışında bir şey düşünmedim. Fenerbahçe'de birçok şeyi görüyorum. Görev verildiğinde bir şey yapılması, camiaya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bana görev verildiğinde sonuna kadar mücadele ettim. Antalyaspor tarafından baktığımız zaman üzgün bir süreç var. Ne olursa olsun Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde olacak" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE, BİREYSEL OLARAK ÇÖZÜMLEYİCİ OYUNCULARA SAHİP"
Fenerbahçe'nin bireysel olarak kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Oyunun içinde ne kadar formasyon, taktik çalışırsanız çalışın bireysel olarak çözümleyici oyunculara sahip. Fenerbahçe önceki maçlara göre değişik pozisyon aldı. Biz onlara defansif olarak iyi reaksiyon verdik. Oyunu hızlı çevirebilsek, o anlamda beklerin öne gitmesini değerlendirebileceğimiz pozisyonlar elde edebilirdik. Teknik adamlık bence elinizdeki malzemeye göre oyunu belirlemek. Aşçılığa benziyor. Bu maç özelinde değil ama çok iyi bir kadroya sahip. Daha iyi oyunlar oynayabilir mi, oynayabilir. Ben de yeni bir takımım. Planlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Topa sahip olma konusu dışında defans olarak Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik, bireysel hatalar hariç" dedi.
"HEDEF İLK 10 OLMALI"
Antalyaspor olarak lige iyi başladıklarını belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Lige iyi başladık. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Takım kurmakta, kamp yapmakta zorlandık. Başkanımız, yönetimimiz, valimizin desteği oldu. 17, 18 oyuncu gitti. 17, 18 oyuncu geldi. Daha birlikte yaptığımız antrenman sayısı 30'u bulmamıştır. İkinci milli aradan sonra takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hedef ilk 10 olmalı. 55, 56, 57 puanlar olacak. Toplamaya çalışacağız. Bugünden çıkartacağımız dersler var. Çok hızlı şekilde Cuma gününe hazırlanmamız gerekiyor"
FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN: BİRER BİRER ENGELLERİ AŞACAĞIZ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim zamanında sizlere hep dedim ki; 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız.' Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız" dedi.
Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki sevginin her geçen gün artacağını vurgulayan Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım; seçim zamanında sizlere hep dedim ki, 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız.' Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep birlik beraberlik dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
KANARYA 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.
TALİSCA LİGDE 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.
Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.
TALİSCA'YA PENALTI ÖNCESİNDE TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.
Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu. Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.
SZYMANSKİ BU SEZON SÜPER LİG'DE İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.
Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu.
3 MAÇ SONRA KALESİNİ KAPADI
Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.
YENİ BAŞKANLA İLK GALİBİYET
Yeni başkan Sadettin Saran da ilk lig maçında tribünden zaferle ayrıldı.
Domenico Tedesco öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ve gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.
6. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian Diaz topu kurtardı.
31. dakikada Antalyaspor'da pasla çıkmaya çalışırken Hasan Takub İlçin'den önce topa dokunan Marco Asensio'nun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.
42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Hasan Yakub İlçin topla ilerleyip topukla Nikola Storm'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson'un kurtarışı sonrası savunmada Semedo'ya çarpan top kaleye yönelirken son anda Jayden Oosterwolde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.
65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.
85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.
90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.
