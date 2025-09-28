Fenerbahçe evinde moral buldu! Sarı-lacivertliler 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

İlk yarıda daha erken gol bulabileceklerini ve erken gol bulmanın önemine dikkat çeken Tedesco, "İstatistiklere baktığınız zaman 29 kere rakip ceza sahasında topla buluştuk. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. İlk yarıda erken golü bulabilirdik. Erken gol bulmak önemidir. Maç ne kadar 0-0 giderse o kadar zorlaşır. Yeni bir bilgi değil. Daha yapmamız gereken çok şey var. 3'üncü bölgede daha çabuk olabilir bazen de sakin kalıp, daha basit çözüm bulabilirsiniz" dedi.

"BAZEN ÇOK ACELE EDİYORUZ"

En Nesyri'nin çok fazla topla buluşturulamamasıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, şöyle konuştu:

"Ortalar sonrasında kontratak olarak dönüyor. Ortalar böyle sıkıntılar yaratıyor. Ceza sahası içinde kaç oyuncumuzun olduğu ne kadar önemliyse, ceza sahası dışındaki oyuncu sayısı da bizim için önemli. Seken toplarda orda olmamız gerekiyor. Bazen çok acele ediyoruz. Orta yapmamamız gereken durumlarda orta yapıyoruz. Daha sakin olmamız gerekiyor. Bugün takımın gösterdiği ilerlemeden mutluyum. Oyunu kontrol etmemiz, rakibi geri itmemiz, gol yememek ve goller bulmak bizim için önemliydi."

"BİZİM DE TAZELİĞE, GÜCE İHTİYACIMIZ VAR"

Orta sahanın ortasında yaptığı değişikliklerle ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Rotasyonun birinci sebebi performanslardan mutlu olmamam. İkincisi de güç. Perşembe günü oynayacağımız takımın nasıl bir takım olacağını göreceksiniz. Makine gibi. Bizim de tazeliğe, güce ihtiyacımız var. Bazı oyuncuların hazırlık yapma imkanı olmadı. Oynadıkça güç kazanacağız. Zagreb'deki maç iyi değildi. Ben geldiğimden beri referans gösterecek bir maç olmadı. Maçlara baktığınız hem Alanyaspor hem de Trabzonspor maçları 11'e 10 oynandı. Bugün o referansı yaratabildiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasını izin vermediklerini belirten Emre Belözoğlu, "10 puanla geldiğimizde Kadıköy'de bizim adımıza oyunun iki parçası var. Birincisi topa sahip olma, bu benim için hayal kırıklığıydı. Top rakipteyken iyi durduk. Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasına müsaade etmedik. İlk yarının sonlarında yakaladığımız pozisyonu değerlendirsek formasını değiştirebilirdik. Bu maç onlar için olmazsa olmazdı. Penaltı pozisyonu var, penaltı mı, değil mi tartışılır. Yediğimiz gol bireysel hata. Fenerbahçe'yi, yeni başkanı, yönetimi, hocayı tebrik ederim. Başarılar dilerim" diye konuştu.