Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy’de 5-2’lik gol şovu

FOTOĞRAF: AA

28. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe'nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran'a indirdi. Duran'ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1