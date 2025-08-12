12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy'de 5-2'lik gol şovu

Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy'de 5-2'lik gol şovu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 10:15 Güncelleme: 12.08.2025 22:07
ABONE OL
Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy’de 5-2’lik gol şovu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında sahasında Feyenoord’u ağırlayan Fenerbahçe, ilk maçta 2-1’lik mağlubiyetin rövanşını güçlü bir oyunla aldı. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda farkı açarak skoru 5-2’ye taşıdı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Kadıköy'de taraftarı önünde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırladı. İlk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda tempoyu artıran Kanarya, bulduğu gollerle skoru 5-2'ye getirerek tur biletini aldı.

İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

13. dakikada orta sahanın solunda topu kapan Szymanski, pasını sağ taraftaki Duran'a aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Duran'ın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ tarafta topla buluşan Semedo, pasını ceza sahasındaki Duran'a aktardı. Duran'ın penaltı noktası yakınından vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran'ın aynı noktadan vuruşunda kaleci Wellenreuther son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

28. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe'nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran'a indirdi. Duran'ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İKİCİ YARI

50. dakikada kaleci Wellenreuther'in gönderdiği uzun pas sonrası Borges, sol tarafta topla buluştu. Borges'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci İrfan Can, ayağıyla topu çıkardı.

55. dakikada rakip yarı alanın ortasında Brown'un presiyle top Fred'in önünde kaldı. Fred'in ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top sol üst köşeden filelere gitti. 3-1

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hadj Moussa, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Ahmedhodzic'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

80. dakikada Timber'in derinlemesine pasında Ueda, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalıştığı esnada araya giren kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

83. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol tarafta topu alan Brown, pasını arka direkte hareketlenen En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-1

89. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta Ahmedhodzic topu göğsüyle Watanabe'ye indirdi. Watanabe'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst köşeden filelere gitti. 4-2

90+5. dakikada Feyenoord savunmasının hatasında topu kazanan Talisca, ceza yayının içinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 5-2

Goller: Archie Brown (dk. 44), Jhon Duran (dk. 45+2), Fred (dk. 55), Youssef En-Nesyri (dk. 83), Anderson Talisca (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Tsuyoshi Watanabe (dk. 41 ve dk. 89) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Jose Mourinho (Fenerbahçe), Leo Sauer, Gonçalo Borges (Feyenoord)

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

FEYENOORD: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Hadj-Moussa, Sauer, Ueda

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy’de 5-2’lik gol şovu Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy’de 5-2’lik gol şovu Fenerbahçe’den muhteşem rövanş zaferi! Kadıköy’de 5-2’lik gol şovu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör