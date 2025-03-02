Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Kritik karşılaşma 20.30'da başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek. 10 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe 58 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, cezası nedeniyle bu maçta kulübede olmayacak. Öte yandan Fenerbahçe, sakatlıkları nedeniyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan'dan faydalanamayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
FENER ZİRVE TAKİBİNDE
Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
MOURINHO KULÜBEDE OLAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.
Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
3 İSİM DE SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
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