CANLI | Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük | ZTK 4. Tur maçı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

4. Tur maçında Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Esenler Erokspor: Mehmet, Oğulcan, Nzaba, A. Seyfettin, Altarhan, Yusuf, Yusuf Arda, Harun, M. Emin, Efe, Batuhan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem, Atakan, Berkay, Johnson, Burhan, Balkovec, Alper, Serginho, Barış, Gray, Anıl

