Fenerbahçe'de Saran dönemi! 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkanını seçmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da toplandı. Toplam 24 bin 800 üyenin oy kullandığı seçimde, Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerde 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen sona erdi.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 24 bin 800 üye oy kullandı. Oyların sayımı sonucunda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak rakibi Ali Koç'a 237 oy fark attı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.
"ARTIK DÜŞMANLAR İÇERİDE DEĞİL DIŞARIDA ARAMANIN ZAMANI"
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, resmi olmayan sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.
YENİ BAŞKAN SARAN: ŞAMPİYON OLANA KADAR BAYRAM YOK KUTLAMA YOK!
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran yaptığı açıklamada "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Seçimin ardından Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, “Sayın Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 12.325 oyla kulübümüzün başkanı seçilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
SEÇİM SONUÇLARI
KULLANILAN OY: 24732
GEÇERLİ OY: 24393
BOŞ OY: 135
GEÇERSİZ OY: 204
1-) SADETTİN SARAN: 12325
2-) ALİ KOÇ: 12068
FENERBAHÇE'DE SARAN DÖNEMİ
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde merakla beklenen gün geldi. Sarı-lacivertliler, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da sandık başına giderek yeni başkanını seçti. Toplam 24 bin 800 üyenin oy kullandığı kurulda, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu.
İLK SANDIKLAR AÇILDI!
Açılan sandık sayısı: 8/50
Ali Koç: 861 | Sadettin Saran: 968
OY SAYIMINA GEÇİLDİ
24 BİN 800 OY KULLANILDI
Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda 24.800 oy kullanıldı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı.
Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.
OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine başlandı. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.
İŞTE İKİ ADAYIN LİSTELERİ
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.
SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.
ALİ KOÇ MU SADETTİN SARAN MI?
Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
50 BİN KİŞİ OY KULLANACAK
Kongre üyeleri bu kez ise, gün içinde yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.
YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantıs'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de seçimin ilk gününde, Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.
