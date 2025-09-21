21 Eylül 2025, Pazar

Sadettin Saran: İnşallah kupayı 3 başkan birlikte kaldırırız

Giriş: 21.09.2025 21:33
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy olan Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin 38’inci başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni başkan Sadettin Saran, genel kurul üyelerine seslendi. En büyük hayalinin 3 başkanın şampiyonluk kupasını birlikte kaldırması olduğunu belirten Saran, “Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe’deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe’nin tüm başkanları koşulsuz birlik beraberlik içinde olsun. Ben daha önce de söyledim. Birlik, beraberlik çok önemli diye. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı 3 başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım” diye konuştu.
