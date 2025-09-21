Fenerbahçe’de başkanlık seçimi

Fenerbahçe kongresinde ilk gün hareketli geçti. Ali Koç ve yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilirken üyeler 3 madde konusunda yönetime yetki verilmesini reddetti. İşte tüm detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN