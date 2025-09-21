Ali Koç: Seçimlerin sonucu hayırlı uğurlu olsun

21 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.09.2025 21:35
Güncelleme:21.09.2025 21:35
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy olan Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin 38’inci başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından eski başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Son derece adil bir seçim süreci olduğunu belirten Ali Koç, “Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe’nin 38’inci başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı. Seçimlerin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı” diye konuştu.
