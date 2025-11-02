Nefes kesen derbi heyecanı! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler

Kevin Abraham (AA)



EN FARKLI SKORLAR

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. İki takım arasında 23 Mart 1941 tarihindeki özel karşılaşmayı Beşiktaş 7-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe de en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla siyah-beyazlıların lehine gerçekleşirken; sarı-lacivertliler de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı ve Beşiktaş 5-4 kazandı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Youssef En-Nesyri (İHA)



GÖZLER GOLCÜLERDE

Derbide gözler hücum oyuncularında olacak. Ev sahibinde Tammy Abraham, 9 golle takımının şu ana kadar tüm kulvarlardaki en golcü konumunda yer alıyor. Abraham'ın ligde ise 4 golü var. Siyah-beyazlıların, ligdeki en golcü ismi ise 5 gol, 1 asistle Rafa Silva. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder de son haftalarda çıkış yakaladı. Siyah-beyazlıların ligde attığı son 2 golde Cengiz'in imzası yer alırken, bu sezon 3 gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde ise Youssef En-Nesyri, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Son lig maçında 2 gol atan Faslı forvet, bu sezon 6'sı Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'da eski takımına karşı forma giyecek olan Talisca'nın da 5 golü bulunuyor. Son 2 maçta 3 gol atan Talisca, derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak.



ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.