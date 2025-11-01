İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray-Trabzonspor ile yenişemedi
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Rams Park sahasında nefes kesen mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte yeniden devam eden maç, golsüz tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetti.
İLK YARI
12. dakikada Zubkov sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Osimhen'in ceza sahası için sol çaprazdan şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına dışına gitti.
