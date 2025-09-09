Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta! Kara Kartal'dan defansa takviye
Beşiktaş, sağ bek takviyesi için Süper Lig’den Kayserispor’un 30 yaşındaki oyuncusu Gökhan Sazdağı ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Sağ bek bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu. A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 30 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 4 asistlik katkı sağladı.