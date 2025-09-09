09 Eylül 2025, Salı
Haberler Beşiktaş Haberleri Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta! Kara Kartal'dan defansa takviye

Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta! Kara Kartal'dan defansa takviye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 10:39
ABONE OL
Gökhan Sazdağı Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan defansa takviye

Beşiktaş, sağ bek takviyesi için Süper Lig’den Kayserispor’un 30 yaşındaki oyuncusu Gökhan Sazdağı ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sağ bek bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu. A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 30 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 4 asistlik katkı sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökhan Sazdağı Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan defansa takviye Gökhan Sazdağı Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan defansa takviye Gökhan Sazdağı Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan defansa takviye
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör