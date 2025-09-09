Gökhan Sazdağı Beşiktaş’ta! Kara Kartal’dan defansa takviye

Sağ bek bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu. A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 30 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 4 asistlik katkı sağladı.