İstanbul'da sessiz gece! Başakşehir Eyüpspor mücadelesinden gol sesi çıkmadı

İstanbul'da sessiz gece! Başakşehir Eyüpspor mücadelesinden gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak birer puanla yetindi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 2 yaptı. Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor ise puanını 4'e çıkardı.

MAÇTA ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada herkesi aşan top, Serdar Gürler'in uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda yandan auta gitti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

37. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Draguş'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Ampem'in sol taraftan sert ortasında ceza sahası sağ çaprazdaki Halil'in vuruşunda top uzak taraftan auta gitti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

74. dakikada Brnic'in sol taraftan ortasında Shomurodov'un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

81. dakikada Talha'nın ortasında savunmadan dönen top, ceza yayı gerisindeki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

86. dakikada Brnic'in pasında Deniz Türüç'ün ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Felipe sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Kemen'in vuruşunda kaleci Felipe topu kornere çeldi

90+ hakem mücadeleyi sonlandıran düdüğü çaldı. Maç sonucu: Başakşehir 0 - 0 Eyüpspor

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İLK 11'LER

Başakşehir FK: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Opéri, Onur, Yusuf, Kemen, Fayzullaev, Crespo, Shomurodov

Eyüpspor: Marcos, Claro, Mujakić, Robin, Calegari, Kerem, Yalçın, Serdar, Sešlar, Draguş, Umut

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin (AA)Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin (AA)

"GENEL ANLAMDA OYUNDAN MEMNUNUM"

Galip gelmeleri için daha cesur oynamaları gerektiğini belirten Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Her maça kazanmayı düşünerek çıkıyorum. Bu maça da kazanmak için geldim. Ligdeki iyi bir takımla karşılaştık. Avrupa yorgunluğu ile çıkacaklarını düşünmüştüm. Çalıştığımız her şey çıktı. Oyunda galip çıkmak için cesur oynamamız gerekirdi. Genel anlamda oyundan memnunum. Kazanmak çok isterdim ama kaybedebilirdik de. 1 puan paylaştık. Genel olarak memnunum" açıklamasında bulundu.

Milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Şahin, "Topun kıymetini bilen takım yaratmak istiyorum. Zaman zaman bunu başardık. Başakşehir'i koşturarak yormak istedim. Pozisyonlarda ürettik ama olmadı. Oyunu planladığımız gibi oynadık. Galatasaray maçı zor olacak. En flaş takım oldular. Çok istikrarlılar. Zor olacak ama topa sahip çıkan bir oyun oynayacağız. En iyi savunma top bizdeyken yaptığımız savunma. Çok baskı yiyebiliriz. Zaman zaman hatalarda yapabiliriz ama başarmak istiyorum. Kadro olarak eksildik. Yeni oyuncular gelebilirler. Net oyuncular bulursak değerlendiririz. 15 günümüz var. Zor maç oynayacağız. 3 sonuca açık bir maç olacak" dedi.

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan (AA)Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN: MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK

Milli aranın kendilerine iyi geleceğine dikkat çeken Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "3 gün önce deplasmanda zor oyun oynadık. Bugün açıkçası kafamızda daha farklı daha ofansif bir oyuncu grubuyla maça başlamak vardı ama maçın başında bildiğimiz gibi yine bir sakat verdik. Selke ısınmada sakatlandı ve şok olduk. Gardı düştü oyuncuların. Bu ilk yarıya yansıdı. Yine de ilk yarı çok iyi 2 pozisyonumuz var. Rakibe fırsat vermedik. 2'nci yarı formasyon değişikliği yaptık. Çünkü rakibin biz birebir baskıya gelmesini bekliyorduk. Son iki maçta o şekilde baskıya gitmişlerdi. İkinci yarının başında devreden sonra yapmış olduğumuz düzeltmelerle bana göre çok iyi ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık. İyi bir takımım var. Şu anki eksiklere baktığımızda sakatlık sürelerine biraz zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu milli ara bize iyi gelecek. Şansız dönem geçiriyoruz sakatlık anlamında. Ama yorgunluğa rağmen özellikle ikinci yarıda bu kadar fiziksel yorgunluğuna rağmen vermiş olduğu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

