İstanbul’da sessiz gece! Başakşehir Eyüpspor mücadelesinden gol sesi çıkmadı

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin (AA)

"GENEL ANLAMDA OYUNDAN MEMNUNUM"

Galip gelmeleri için daha cesur oynamaları gerektiğini belirten Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Her maça kazanmayı düşünerek çıkıyorum. Bu maça da kazanmak için geldim. Ligdeki iyi bir takımla karşılaştık. Avrupa yorgunluğu ile çıkacaklarını düşünmüştüm. Çalıştığımız her şey çıktı. Oyunda galip çıkmak için cesur oynamamız gerekirdi. Genel anlamda oyundan memnunum. Kazanmak çok isterdim ama kaybedebilirdik de. 1 puan paylaştık. Genel olarak memnunum" açıklamasında bulundu.

Milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Şahin, "Topun kıymetini bilen takım yaratmak istiyorum. Zaman zaman bunu başardık. Başakşehir'i koşturarak yormak istedim. Pozisyonlarda ürettik ama olmadı. Oyunu planladığımız gibi oynadık. Galatasaray maçı zor olacak. En flaş takım oldular. Çok istikrarlılar. Zor olacak ama topa sahip çıkan bir oyun oynayacağız. En iyi savunma top bizdeyken yaptığımız savunma. Çok baskı yiyebiliriz. Zaman zaman hatalarda yapabiliriz ama başarmak istiyorum. Kadro olarak eksildik. Yeni oyuncular gelebilirler. Net oyuncular bulursak değerlendiririz. 15 günümüz var. Zor maç oynayacağız. 3 sonuca açık bir maç olacak" dedi.

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN: MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK

Milli aranın kendilerine iyi geleceğine dikkat çeken Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "3 gün önce deplasmanda zor oyun oynadık. Bugün açıkçası kafamızda daha farklı daha ofansif bir oyuncu grubuyla maça başlamak vardı ama maçın başında bildiğimiz gibi yine bir sakat verdik. Selke ısınmada sakatlandı ve şok olduk. Gardı düştü oyuncuların. Bu ilk yarıya yansıdı. Yine de ilk yarı çok iyi 2 pozisyonumuz var. Rakibe fırsat vermedik. 2'nci yarı formasyon değişikliği yaptık. Çünkü rakibin biz birebir baskıya gelmesini bekliyorduk. Son iki maçta o şekilde baskıya gitmişlerdi. İkinci yarının başında devreden sonra yapmış olduğumuz düzeltmelerle bana göre çok iyi ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık. İyi bir takımım var. Şu anki eksiklere baktığımızda sakatlık sürelerine biraz zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu milli ara bize iyi gelecek. Şansız dönem geçiriyoruz sakatlık anlamında. Ama yorgunluğa rağmen özellikle ikinci yarıda bu kadar fiziksel yorgunluğuna rağmen vermiş olduğu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: