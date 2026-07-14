İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak

Son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın öğrencileri, çeyrek finalde Fas engelini Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle aştı.

Norveç, Senegal ve Irak ile mücadele ettiği I Grubu'nu 9 puanla kayıpsız lider tamamlayan Fransa, eleme turlarında da adeta duvar ördü.

Turnuva boyunca çıktığı 6 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran Fransa, kalesinde ise yalnızca 2 gol görerek savunma disipliniyle de dikkat çekti.

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükselen "Horozlar", Almanya'nın ardından bunu başaran ikinci Avrupa ülkesi olmanın yanı sıra üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor.

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZLARI SAHNEDE

Fransa'nın bu zorlu randevudaki en büyük kozu yine Kylian Mbappe olacak. Turnuvada şu ana kadar 8 gol kaydeden yıldız futbolcu, Arjantinli efsane Lionel Messi ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 20 maçta 20 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. Fransız hücum hattında Mbappe'nin yanı sıra Dembele, Olise, Barcola ve Doue gibi önemli silahlar da İspanya savunmasını zorlamak için sahada olacak.