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İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final bileti bugün sahibini buluyor. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya, Dallas Stadı'nda saat 22.00'de finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yöneteceği dev mücadelede maçın anlık gelişmeleri ve tüm detaylar ahaber.com.tr'de olacak.

Norveç, Senegal ve Irak ile mücadele ettiği I Grubu'nu 9 puanla kayıpsız lider tamamlayan Fransa, eleme turlarında da adeta duvar ördü.

Son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Didier Deschamps'ın öğrencileri, çeyrek finalde Fas engelini Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle aştı.

İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak - 1

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükselen "Horozlar", Almanya'nın ardından bunu başaran ikinci Avrupa ülkesi olmanın yanı sıra üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor.

Turnuva boyunca çıktığı 6 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran Fransa, kalesinde ise yalnızca 2 gol görerek savunma disipliniyle de dikkat çekti.

İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak - 2

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZLARI SAHNEDE

Fransa'nın bu zorlu randevudaki en büyük kozu yine Kylian Mbappe olacak. Turnuvada şu ana kadar 8 gol kaydeden yıldız futbolcu, Arjantinli efsane Lionel Messi ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

Mbappe, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 20 maçta 20 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. Fransız hücum hattında Mbappe'nin yanı sıra Dembele, Olise, Barcola ve Doue gibi önemli silahlar da İspanya savunmasını zorlamak için sahada olacak.

İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak - 3

İSPANYA'NIN 36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Uruguay, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'nu namağlup lider tamamlayan İspanya, turnuvadaki etkileyici performansını eleme turlarında da sürdürdü. Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup eden "Matadorlar", çeyrek finalde Belçika karşısında turnuvadaki ilk golünü yemesine rağmen Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun golleriyle yarı finale yükseldi.

Luis de la Fuente'nin ekibi, son 36 resmi maçında 27 galibiyet ve 9 beraberlik alarak tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. İspanya son mağlubiyetini 22 Mart 2024'te Kolombiya karşısında yaşamıştı.

İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak - 4

YAMAL, FRANSA'NIN KORKULU RÜYASI

İspanya cephesinde gözler 19 yaşındaki genç yıldız Lamine Yamal'ın üzerinde olacak. Turnuvada yalnızca 1 gol atmasına rağmen hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan Yamal, Fransa'ya karşı sergilediği performansla öne çıkıyor.

İspanya Milli Takımı formasıyla kaydettiği 7 golün 3'ünü Fransa ağlarına gönderen genç yıldız, EURO 2024 ve UEFA Uluslar Ligi yarı finallerinde de Horozlar'ı yıkan isim olmuştu. İspanya'nın diğer önemli kozları ise kritik anlarda sahneye çıkan Mikel Oyarzabal ve Mikel Merino olacak.

İlk finalist kim olacak? Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak - 5

TARİHİ REKABETTE 2. RANDEVU

1998 ve 2018 dünya şampiyonu Fransa ile 2010 dünya şampiyonu İspanya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki dev ülke arasındaki ilk Dünya Kupası randevusunda, 2006 Almanya Dünya Kupası son 16 turunda Fransa sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Resmi maçlar genelinde ise İspanya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan 38 resmi karşılaşmanın 18'ini İspanya kazanırken, Fransa 13 galibiyet aldı. 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Fransa, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 maçı kazanarak bu alandaki üstünlüğünü ortaya koydu.

Dallas'ta oynanacak dev yarı finalin galibi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım olarak adını tarihe yazdıracak.

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