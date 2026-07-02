2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı farklı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mikel Oyarzabal'ın yıldızlaştığı mücadeleyi 3-0 kazanan Matadorlar, Portekiz - Hırvatistan eşleşmesinin galibini beklemeye başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yoluna devam etti.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Romano Schmid, Paul Wanner

KAZANANIN RAKİBİ HIRVATİSTAN YA DA PORTEKİZ OLACAK

İspanya son 16 turunda Portekiz ya da Hırvatistan ile karşılaşacak. Kritik maç 6 Temmuz'da oynanacak.