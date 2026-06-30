Fransa tur biletini aldı! İsveç kupaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa, New York New Jersey Stadı'nda oynanan kritik mücadelede İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Horozlar yoluna devam ederken, İsveç ise turnuvaya veda etti.