Fransa tur biletini aldı! İsveç kupaya veda etti
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa, New York New Jersey Stadı'nda oynanan kritik mücadelede İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Horozlar yoluna devam ederken, İsveç ise turnuvaya veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa ile İsveç, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan kritik mücadelede rakibini 3-0 mağlup eden Fransa, adını son 16 turuna yazdırırken, İsveç ise turnuvaya veda etti.
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