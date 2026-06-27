2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun son maçında İspanya, Uruguay'ı Alejandro Baena'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Matadorlar grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselirken, Uruguay turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta mücadelesinde İspanya ile Uruguay, Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı tek golle kazanan İspanya, grubunu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

İLK YARI

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' İspanya sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

8' İspanya bir kez daha köşe vuruşu kazandı.

9' İspanya üst üste korner kullandı.

11' Lamine Yamal ofsayta yakalandı.

12' Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalktı.

16' İspanya köşe vuruşu kazandı.

17' Lamine Yamal'ın şutu kaleyi bulmadı.

24' Karşılaşmada su molası verildi.

26' Su molasının ardından oyun yeniden başladı.

32' Agustin Canobbio'nun şutu auta gitti.

36' Rodrigo Bentancur'un şutu isabetsiz oldu.

39' Darwin Nunez'in şutu kaleyi bulmadı.

39' Mikel Oyarzabal sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

42' GOL | Alex Baena, Marcos Llorente'nin asistinde İspanya'yı öne geçirdi.

42' Tedavisi tamamlanan Mikel Oyarzabal oyuna döndü.

44' Sakatlanan Manuel Ugarte'nin yerine Nicolas De La Cruz oyuna girdi.

45+1' Maximiliano Araujo ofsayta yakalandı.

45+8' Mikel Oyarzabal'ın şutu auta çıktı.

45+9' İlk yarı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı.

46' Alex Baena, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

48' Maximiliano Araujo ofsayta yakalandı.

52' Pedri sakatlığı nedeniyle kısa süre tedavi gördü.

53' Pedri tedavisinin ardından oyuna döndü.

54' Juan Sanabria sarı kart gördü.

57' Uruguay'da Federico Valverde'nin yerine Federico Vinas oyuna girdi.

58' Guillermo Varela sarı kartla cezalandırıldı.

60' Pedri'nin yerine Fabian Ruiz, Mikel Merino'nun yerine Daniel Olmo oyuna girdi.

63' Daniel Olmo'nun şutu kaleyi bulmadı.

64' Federico Vinas'ın şutu auta gitti.

66' Alex Baena'nın yerine Yeremy Pino oyuna dahil oldu.

68' Karşılaşmada su molası verildi.

70' Brian Rodriguez, Juan Sanabria'nın yerine oyuna girdi.

76' Nico Williams, Lamine Yamal'ın yerine oyuna girdi.

76' Ferran Torres, sakatlanan Mikel Oyarzabal'ın yerine oyuna dahil oldu.

79' Agustin Canobbio ofsayta yakalandı.

82' Mathias Olivera'nın şutunu kaleci kurtardı.

85' Darwin Nunez ofsayta düştü.

85' Nicolas De La Cruz'un şutunu kaleci çıkardı.

86' Ferran Torres'in şutu auta gitti.

88' Yeremy Pino sakatlık geçirdi.

90' Yeremy Pino tedavisinin ardından oyuna döndü.

90+3' Nicolas De La Cruz sarı kart gördü.

90+5' Agustin Canobbio direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti.

BAENA GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 42. dakikada Alejandro Baena'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son bölümünde sakatlanan Manuel Ugarte oyuna devam edemedi ve yerini Nicolas De La Cruz'a bıraktı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri savunmada hata yapmadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Uruguay'da Agustin Canobbio, uzatma dakikalarında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İSPANYA SON 32 TURUNDA

Bu sonucun ardından İspanya puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nu lider tamamladı.

Matadorlar, son 32 turunda Avusturya ile Cezayir eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Uruguay ise 2 puanda kaldı. Güney Amerika temsilcisi grubu üçüncü sırada tamamlamasına rağmen en iyi üçüncüler arasına giremeyerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Uruguay'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerindeki 19. maçına çıktı.

Bu istatistikle Brezilyalı Claudio Taffarel'i geride bırakan Muslera, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanının yeni sahibi oldu.

Deneyimli file bekçisi ikinci yarının başında yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

EFSANELER TRİBÜNDEYDİ

Guadalajara Stadyumu'ndaki mücadeleyi futbol dünyasının önemli isimleri de tribünden takip etti.

Carles Puyol, Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Michel Salgado, David Silva, Diego Godin ve Diego Forlan karşılaşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.