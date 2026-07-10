İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Dünya Kupası 'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

İSPANYA İLK GOLÜNÜ YEDİ

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika'dan yedi.

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu ünvanını Belçika maçında kaybetti.