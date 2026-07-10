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İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdırırken Belçika turnuvaya veda etti. Öte yandan İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino attı. Belçika'nın tek golü ise De Ketelaere'den geldi.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 1

İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

İspanya aradığı golü 30. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta, Pedro Porro altı pas önündeki Olmo'ya pasını attı. Olmo'nun şutunda kaleci Courtois'ten dönen topu, Fabian Ruiz yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağlara yolladı.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 2

Belçika, ilk yarıdaki ilk tehlikeli atağında, 41. dakikada beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Castagne'nin ön direğe yaptığı ortada De Ketelaere topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 3

MERINO 2 DAKİKADA GOLÜ ATTI

İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya'ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra topu ağlara yolladı. Merino, Cubarsi'nin şutunda, kaleci Lammens'ten dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 4

COURTOİS SAKATLANDI

Belçika kalecisi Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.

Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 5

UNAI SIMON'UN GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ

Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Unai Simon, Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti.

İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi - 6

İSPANYA İLK GOLÜNÜ YEDİ

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika'dan yedi.

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar bu ünvanını Belçika maçında kaybetti.

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