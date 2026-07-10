İspanya Belçika’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdırırken Belçika turnuvaya veda etti. Öte yandan İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu.
Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino attı. Belçika'nın tek golü ise De Ketelaere'den geldi.
İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.
İspanya aradığı golü 30. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta, Pedro Porro altı pas önündeki Olmo'ya pasını attı. Olmo'nun şutunda kaleci Courtois'ten dönen topu, Fabian Ruiz yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağlara yolladı.
Belçika, ilk yarıdaki ilk tehlikeli atağında, 41. dakikada beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Castagne'nin ön direğe yaptığı ortada De Ketelaere topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı.