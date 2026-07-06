90+1'de gelen tur bileti! İspanya Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda nefes kesen mücadelede İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan AT&T Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
İspanya uzatmalarda bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yükseldi.
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