90+1'de gelen tur bileti! İspanya Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda nefes kesen mücadelede İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.