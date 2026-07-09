CANLI | Fransa - Fas
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmada her iki takımda adını yarı finale yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final maçında karşı karşıya gelen iki ekip adını yarı finale yazdırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Boston Stadyumunda başlayan kritik maçı Facundo Tello'nun yönetiyor.
İLK 11'LER
Fransa: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé
Fas: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Sofiane Diop, Anass Salah-Eddine, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi