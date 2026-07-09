CANLI | Fransa - Fas

2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final maçında karşı karşıya gelen iki ekip adını yarı finale yazdırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Boston Stadyumunda başlayan kritik maçı Facundo Tello'nun yönetiyor.