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Fransa’ya tur için tek gol yetti! Mbappe'den çeyrek final bileti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa’ya tur için tek gol yetti! Mbappe'den çeyrek final bileti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için Paraguay ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazanan Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverlerin merakla beklediği Paraguay-Fransa mücadelesi nefes kesti. Dengeli geçen karşılaşmada kilidi Kylian Mbappe çözdü.

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Yıldız futbolcunun penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup eden Fransa, adını çeyrek finale yazdırırken, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Paraguay ise son 16 turunda Dünya Kupası'na veda etti.

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#Dünya Kupası
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