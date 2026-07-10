CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin eski hocası Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'nin eski hocası Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşandı. Roberto Martinez ile yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, göreve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Jorge Jesus'u getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'te, teknik direktör Roberto Martinez görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu boşalan koltuğa Jorge Jesus'un getirildiği bildirildi.

Dünya Kupası vedası sonrası istifaDünya Kupası vedası sonrası istifa DÜNYA KUPASI VEDASI SONRASI İSTİFA

Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, takımını şampiyonluğa taşıdı. AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Nassr'ı finale kadar çıkaran Portekizli teknik adam, Japon ekibi Gamba Osaka'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr-Arşiv)Fotoğraf (Ahaber.com.tr-Arşiv)

JORGE JESUS FENERBAHÇE İLE KUPA KAZANDI

Portekizli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlendi. Sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kaldıran Jesus, takımın başında 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 36 galibiyet ve 10 beraberlik alırken 7 kez mağlubiyet yaşadı.

İspanya çeyrek finaldeİspanya çeyrek finalde İSPANYA ÇEYREK FİNALDE

#Dünya Kupası
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın