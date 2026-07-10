Fenerbahçe'nin eski hocası Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'te, teknik direktör Roberto Martinez görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu boşalan koltuğa Jorge Jesus'un getirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, takımını şampiyonluğa taşıdı. AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al-Nassr'ı finale kadar çıkaran Portekizli teknik adam, Japon ekibi Gamba Osaka'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.