Dünya Kupası'nda 4 gollü tur! Belçika ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Belçika, son 16 turunda ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.