Dünya Kupası'nda 4 gollü tur! Belçika ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası’nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. Belçika, son 16 turunda ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Seattle'da oynanan mücadelede Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Stat: Seattle
Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)
Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)
Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)
Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)
ÇEYREK FİNALDE RAKİP İSPANYA
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.