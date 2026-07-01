Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu'nda Belçika ile Senegal nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Belçika, uzatmaların son dakikalarında kazandığı penaltı golüyle rakibini 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu'nda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Afrika temsilcisi iki farklı üstünlüğü yakalasa da Belçika geri dönmeyi başardı.
Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Belçika, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
İLK YARI
24' | GOL
Senegal, Diarra Mouhamadou'nun golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti.
30' | Su Molası
Yüksek sıcaklık nedeniyle hakem Said Martinez oyunu durdurdu. Su molasının ardından mücadele yeniden başladı.
37' | Senegal Direkten Döndü
Sadio Mane'nin tehlikeli şutunda Belçika kalesi büyük tehlike atlattı.
45' | Belçika Baskısı
Maxime De Cuyper'in etkili şutunu Senegal kalecisi kurtardı. Belçika beraberlik golüne çok yaklaştı.
45+6' | İlk Yarı Sona Erdi
İlk 45 dakika Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46' | Lukaku Oyunda
Belçika'da Charles De Ketelaere kenara gelirken Romelu Lukaku ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.