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Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu'nda Belçika ile Senegal nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Belçika, uzatmaların son dakikalarında kazandığı penaltı golüyle rakibini 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu'nda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Afrika temsilcisi iki farklı üstünlüğü yakalasa da Belçika geri dönmeyi başardı.

Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Belçika, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi - 1

İLK YARI

24' | GOL
Senegal, Diarra Mouhamadou'nun golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti.

30' | Su Molası
Yüksek sıcaklık nedeniyle hakem Said Martinez oyunu durdurdu. Su molasının ardından mücadele yeniden başladı.

37' | Senegal Direkten Döndü
Sadio Mane'nin tehlikeli şutunda Belçika kalesi büyük tehlike atlattı.

Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi - 2

45' | Belçika Baskısı
Maxime De Cuyper'in etkili şutunu Senegal kalecisi kurtardı. Belçika beraberlik golüne çok yaklaştı.

45+6' | İlk Yarı Sona Erdi
İlk 45 dakika Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46' | Lukaku Oyunda
Belçika'da Charles De Ketelaere kenara gelirken Romelu Lukaku ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi - 3

İKİNCİ YARI

51' | GOL! (0-2)
Senegal farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin asistinde Ismaila Sarr ağları havalandırdı.

56' | Belçika'dan Çifte Hamle
Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku kenara gelirken Nicolas Raskin ile Dodi Lukebakio oyuna dahil oldu.

66' | Senegal'de Değişiklik
Pape Alassane Gueye'nin yerine Lamine Camara oyuna girdi.

70' | Serinleme Molası
Yüksek sıcaklık nedeniyle mücadelede planlı serinleme molası verildi.

73' | Senegal'de İki Değişiklik
Diarra Mouhamadou ve Iliman Ndiaye kenara gelirken Pape Matar Sarr ile Ibrahim Mbaye oyuna girdi.

78' | Belçika'dan Yeni Hamle
Thomas Meunier, Maxime De Cuyper'in yerine oyuna dahil oldu.

86' | GOL! (1-2)
Belçika umutlandı. Thomas Meunier'in asistinde Romelu Lukaku farkı bire indirdi.

89' | GOL! (2-2)
Belçika geri döndü. Leandro Trossard'ın pasında Youri Tielemans skoru eşitledi.

90+8' | Normal Süre Sona Erdi
Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

Belçika son 16 biletini kaptı! Senegal'i uzatmalarda eledi - 4

Belçika, son 16 turunda, ABD - Bosna Hersek maçının galibi ile karşılaşacak.

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