İKİNCİ YARI

51' | GOL! (0-2)

Senegal farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin asistinde Ismaila Sarr ağları havalandırdı.

56' | Belçika'dan Çifte Hamle

Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku kenara gelirken Nicolas Raskin ile Dodi Lukebakio oyuna dahil oldu.

66' | Senegal'de Değişiklik

Pape Alassane Gueye'nin yerine Lamine Camara oyuna girdi.

70' | Serinleme Molası

Yüksek sıcaklık nedeniyle mücadelede planlı serinleme molası verildi.

73' | Senegal'de İki Değişiklik

Diarra Mouhamadou ve Iliman Ndiaye kenara gelirken Pape Matar Sarr ile Ibrahim Mbaye oyuna girdi.

78' | Belçika'dan Yeni Hamle

Thomas Meunier, Maxime De Cuyper'in yerine oyuna dahil oldu.

86' | GOL! (1-2)

Belçika umutlandı. Thomas Meunier'in asistinde Romelu Lukaku farkı bire indirdi.

89' | GOL! (2-2)

Belçika geri döndü. Leandro Trossard'ın pasında Youri Tielemans skoru eşitledi.

90+8' | Normal Süre Sona Erdi

Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.