Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Tangocular yoluna devam ederken, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır Dünya Kupası'na veda etti.
Atalanta Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetti.
Karşılaşmaya Arjantin; Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez ilk 11'i ile başladı.
Mısır ise; Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Maçın 15'inci dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanatta topu alan Marawan Attia'nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Yasser Ibrahim yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Mısır 1-0 öne geçti.
19'uncu dakikada Arjantin penaltı kazandı. Enzo'nun attığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'un, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu maçın hakemi François Letexier penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı için topun başına Arjantin'in yıldızı Messi geçti. Ancak Mısır'ın kalecisi Shobeir penaltıyı çıkarmayı başardı.