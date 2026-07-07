Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Tangocular yoluna devam ederken, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır Dünya Kupası'na veda etti.