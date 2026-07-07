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Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Tangocular yoluna devam ederken, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır Dünya Kupası'na veda etti.

Atalanta Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetti.

Karşılaşmaya Arjantin; Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez ilk 11'i ile başladı.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 1

Mısır ise; Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Salah, Hassan ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Maçın 15'inci dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanatta topu alan Marawan Attia'nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Yasser Ibrahim yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Mısır 1-0 öne geçti.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 2

19'uncu dakikada Arjantin penaltı kazandı. Enzo'nun attığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'un, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu maçın hakemi François Letexier penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı için topun başına Arjantin'in yıldızı Messi geçti. Ancak Mısır'ın kalecisi Shobeir penaltıyı çıkarmayı başardı.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 3

Maçın 39'uncu dakikasında Arjantin gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'nun yerden çıkardığı topa Alvarez'in vuruşunu kaleci Shobeir zor pozisyonda kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı 1-0 Mısır'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 4

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Mısır'ın Zico ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Attia'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın Fransız hakemi tarafından iptal edildi.

Maçın 67'nci dakikasında Mısır farkı 2'ye çıkardı. Arjantin'in köşe vuruşu sonrası kendi ceza sahası önünde topu kazanan Salah, sağ kanattaki Hassan'a aktardı. Hassan'ın ceza sahası içine çıkardığı topu Zico ağlara gönderdi ve takımın 2'nci golüne imza attı: 0-2.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 5

79'uncu dakikada Arjantin farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Messi'nin ortasında topa kafayla düzgün bir vuruş yapan Romero topu ağlara gönderdi: 1-2.

83'üncü dakikada Arjantin skora eşitliği getirdi. Arjantin atağında Gonzalo Montiel'in pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Messi sert bir vuruşla Shobeir'i mağlup etmeyi başardı: 2-2.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 6

90+2'de Arjantin öne geçti. Kontratak sonrası sağ kanattan Martinez'in ortasına kafayla düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.

Tangoculardan nefes kesen geri dönüş! Arjantin çeyrek finalde - 7

Maç bu skorla sona erdi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.

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#Dünya Kupası
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