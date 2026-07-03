Mısır adını son 16’ya yazdırdı! Avustralya turnuvaya veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, normal süresi ve uzatma dakikaları eşitlikle tamamlanan mücadelede Avustralya'yı penaltı atışları sonunda mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından Mısır yoluna devam ederken, Avustralya ise turnuvaya veda etti.
Dallas Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlike, Mısır kalesinde yaşandı. Orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına hareketlenen Volpato, 2 rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
13. dakikada Mısır golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top son olarak ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında kale sahası önündeki Ashour, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarının kalanında iki ekip de rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı.
İlk 45 dakika, Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya Mısır hızlı başladı. 46'ncı dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Marmoush, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.