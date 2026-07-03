Dünya Kupası'nda unutulmaz gece! Arjantin'den zorlu son 16 bileti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda futbolseverler turnuvanın en unutulmaz maçlarından birine tanıklık etti. İlk kez katıldığı Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları karşısında büyük zorlanan son şampiyon Arjantin, normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan nefes kesen mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
ABD'deki Miami Stadı'nda oynanan maçta son şampiyon ve turnuvanın favorilerinden Arjantin ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ve Messi'nin de formasını giydiği ABD'nin Inter Miami takımının kurucu ortağı eski İngiliz futbolcu David Beckham da maçı tribünden izledi.
Maça her iki takım da kontrollü başlarken ilk dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti.
Arjantin, maçtaki ilk şutunu Messi ile 15. dakikada buldu ve top yandan auta çıktı. Ceza sahası sol çaprazından yıldız oyuncu, vuruşunu yaparken uzak köşeye yerden giden top yandan dışarı çıktı.
Arjantin, 29. dakikada Messi ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Lisandro Martinez'in uzun gönderdiği topa ceza alanı sağ çaprazında indiren Messi, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve kaleci Vozinha'nın üzerinden topu filelerle buluşturdu.
Arjantin, devreye 1-0 önde girdi.
54. dakikada Yeşil Burun Adaları sağ kanattan etkili geldi. Moreira'nın penaltı noktasına çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayının gerisine açılan topa Duarte sol ayağıyla sert vurdu ve kaleci Martinez soluna uzanarak topu kontrol etti.