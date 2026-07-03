Dünya Kupası'nda unutulmaz gece! Arjantin'den zorlu son 16 bileti

Maçta 1 gol atan Messi, Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede yer alıyor.

Arjantinli futbolcu, turnuvadaki 7. golünü kaydetti ve 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. Fransız yıldız futbolcu Mbappe, 6 golle turnuvadaki gol krallığı yarışında Messi'yi takip ediyor.

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait turnuvada tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi.

YEŞİL BURUN ADALARI'NDA TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıktı.

Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.

Karşılaşmaya, Cabral, Da Costa ve Mendes ilk 11'de başladı. Pina ise süre almadı.