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Çeyrek final bileti kimin olacak? İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çeyrek final bileti kimin olacak? İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son çeyrek final bileti sahibini buluyor. Son 16 turunun kapanış mücadelesinde İsviçre ile Kolombiya, bugün saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmanın tüm gelişmeleri ve canlı anlatımı anbean ahaber.com.tr'de olacak.

Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Turnuvanın son çeyrek final bileti, İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak kritik mücadelede sahibini bulacak.

İki takım da adını son sekiz takım arasına yazdırmak için bugün saat 23.00'te sahaya çıkacak. Futbolseverler dev karşılaşmayı TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı izleyebilecek.

Çeyrek final bileti kimin olacak? İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya - 1

RAKİPLERİNİ ELEYEREK GELDİLER

Son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup eden İsviçre, adını son 16 turuna yazdırdı. Kolombiya ise Gana'yı 1-0'lık skorla geçerek yoluna devam etti ve İsviçre'nin rakibi oldu. İki ekip de çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

DÜDÜK IVAN BARTON'DA

Bugün saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek yoluna devam edecek, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.

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