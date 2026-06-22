Dünya Kupası'nda tarihi gece! Messi coştu Arjantin Avusturya'yı iki golle geçti

Dünya Kupası heyecanı J Grubu’ndaki kritik mücadele ile devam ediyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılarak turnuvaya moralli başlayan Arjantin ve Avusturya, grup liderliği için kozlarını paylaştı. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Lionel Messi önce penaltı kaçırdı daha sonra attığı gollerle Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Arjantin Messi'nin attığı iki golle 3 puanın sahibi oldu.

Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına ise Lionel Messi damga vurdu. Arjantinli yıldız, önce penaltı kaçırdı, ardından attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti. ARJANTİN: 2 - AVUSTURYA: 0 Stat: Dallas Hakemler: Amin Omar, Mahmoud Ahmed Abo El Regal, Ahmed Hossam Taha (Mısır) Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero (Dk. 57 Otamendi), Lisandro Martinez, Medina (Dk. 82 Tagliafico), De Paul (Dk. 82 Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (Dk. 64 Alvarez), Messi, Lautaro Martinez (Dk. 64 Gonzalez) Avusturya: Alexander Schlager, Posch (Dk. 67 Prass), Danso, Alaba (Dk. 67 Friedl), Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Dk. 78 Wimmer), Wanner (Dk. 67 Arnautovic), Sabitzer, Gregoritsch (Dk. 85 Chukwuemeka) Goller: Dk. 38 ve 90+5 Messi (Arjantin) Sarı kartlar: Dk. 40 Posch, Dk. 76 Laimer (Avusturya), Dk. 76 Medina, Dk. 90+2 Paredes (Arjantin)

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇININ ÖZETİ Karşılaşmanın 5. dakikasında Lautaro Martinez'in yerde kalmasıyla VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Arjantin, Messi'yle bu fırsatı değerlendiremedi. 8. dakikada penaltı atışını kullanan yıldız oyuncu, topu yandan auta gönderdi. 19. dakikada Messi bir kez daha yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Avusturya savunmanın kaptırdığı topta ceza sahasına girerek rakiplerinden sıyrılan Messi'nin vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı, kaleci Alexander Schlager ayağıyla çıkardı. 32. dakikada Messi'nin pasıyla Fernandez sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalırken kaleci Alexander Schlager, Arjantinli oyuncudan önce topa müdahale etti. Seken topu Messi boş kaleye gönderirken son anda araya giren Danso meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. 38. dakikada Arjantin 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Medina'nın yerden sert pasında, Messi ceza sahası içinde tek vuruşla topu filelere gönderdi. 55. dakikada sol çaprazından Sabitzer'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emiliano Martinez topu çıkartarak gole izin vermedi. 90+3. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Sabitzer'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasının sağ tarafından Danso topu içeri çevirdi. Wimmer'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 90+5. dakikada Arjantin skoru 2-0 yaptı. Messi'nin sağdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in vuruşunda top kaleciden sekerek Paredes'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Paredes'in pasında topla buluşan Messi, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

VAR'DAN PENALTI KARARI Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Arjantin etkili geldi. Lautaro Martinez'in ceza sahası içinde Avusturyalı oyuncu Schlager ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından oyun devam etti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. MESSİ PENALTIYI KAÇIRDI Beyaz noktada topun başına geçen Lionel Messi, doğrudan topu dışarıya attı. Arjantinli yıldız böylece Dünya Kupası tarihindeki üçüncü penaltı kaçırışını yaşadı. Messi, turnuva tarihinde en fazla penaltı kullanan oyuncu olmasıyla birlikte (7) en fazla penaltı kaçıran isim (3) olarak da kayıtlara geçti.