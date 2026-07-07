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Filenin Sultanları VNL'de sahada! Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları VNL'de sahada! Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına Polonya maçıyla başlıyor. Osaka'da oynanacak kritik mücadele finaller yolunda büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgisi, puan durumu ve milli takımın son durumu haberde.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen etapta ilk sınavını güçlü rakibi Polonya karşısında verecek. VNL Finalleri yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgileri ve milli takımın puan durumundaki yeri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Filenin Sultanları üçüncü hafta mesaisine Polonya karşısında başlıyor. (Fotoğraf: A Haber)Filenin Sultanları üçüncü hafta mesaisine Polonya karşısında başlıyor. (Fotoğraf: A Haber)

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, VNL'nin üçüncü hafta açılış maçında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Türkiye ile Japonya arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma sabahın erken saatlerinde oynanacak.

Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

POLONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Voleybolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da canlı yayın bilgisi oldu. Polonya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta mücadelesi, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN KRİTİK VİRAJ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk iki haftasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Milli takım, topladığı 15 puanla genel klasmanda 6. sırada bulunuyor.

Çin'in Macao kentinde 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılabilmek için ilk 8 takım arasında yer almak büyük önem taşıyor. Bu nedenle Polonya karşılaşması, sıralama açısından belirleyici maçlardan biri olarak görülüyor.

Filenin Sultanları ilk iki haftayı 15 puanla tamamladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Filenin Sultanları ilk iki haftayı 15 puanla tamamladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

FİLENİN SULTANLARI VNL PERFORMANSI

Kategori Durum
Oynanan maç 8
Galibiyet 6
Mağlubiyet 2
Puan 15
Sıralama 6. sıra
Finallere katılım şartı İlk 8 takım arasında yer almak

Milli takım kadrosunda tecrübeli ve genç isimler birlikte yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Milli takım kadrosunda tecrübeli ve genç isimler birlikte yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya karşılaşması için belirlenen kadrosunda tecrübeli isimlerle genç oyuncular bir arada yer aldı. Başantrenörün belirlediği kadro, dört farklı pozisyonda görev yapan 16 voleybolcudan oluşuyor.

Pasörler

  • Cansu Özbay
  • Dilay Özdemir
  • Elif Şahin

Pasör çaprazları

  • Defne Başyolcu
  • Melissa Vargas

Smaçörler

  • Hande Baladın
  • İlkin Aydın
  • Saliha Şahin
  • Yaprak Erkek

Orta oyuncular

  • Berka Buse Özden
  • Deniz Uyanık
  • Sinead Jack Kısal
  • Zehra Güneş

Liberolar

  • Eylül Akarçeşme Yatgın
  • Gizem Örge

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