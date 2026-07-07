Filenin Sultanları VNL'de sahada! Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen etapta ilk sınavını güçlü rakibi Polonya karşısında verecek. VNL Finalleri yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgileri ve milli takımın puan durumundaki yeri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Türkiye ile Japonya arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma sabahın erken saatlerinde oynanacak.

Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

POLONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Voleybolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da canlı yayın bilgisi oldu. Polonya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta mücadelesi, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI İÇİN KRİTİK VİRAJ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk iki haftasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Milli takım, topladığı 15 puanla genel klasmanda 6. sırada bulunuyor.

Çin'in Macao kentinde 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılabilmek için ilk 8 takım arasında yer almak büyük önem taşıyor. Bu nedenle Polonya karşılaşması, sıralama açısından belirleyici maçlardan biri olarak görülüyor.