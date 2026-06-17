Dünya Kupası'nda Messi şov! Arjantin Cezayir'i 3 golle geçti

İlk yarıyı önde kapatan Arjantin, ikinci devrede de oyunun kontrolünü bırakmadı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Tangocular, dakikalar 60'ı gösterdiğinde bir kez daha Lionel Messi ile golü buldu. Cezayir savunmasını çaresiz bırakan yıldız futbolcu, 76. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak hat-trick yaptı. Messi'nin muhteşem performansıyla Arjantin sahadan 3-0 galip ayrılırken, turnuvaya da görkemli bir başlangıç yaptı.

KLOSE'Yİ YAKALADI

Attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde 16 gole ulaşan Lionel Messi, Alman efsane Miroslav Klose'yi yakaladı.



Arjantinli yıldız bir gol daha atması halinde turnuvanın en golcü oyuncusu olacak.