Dünya Kupası'nda Messi şov! Arjantin Cezayir'i 3 golle geçti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, grup aşamasındaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, attığı üç golle hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıdı ve turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon unvanıyla sahaya çıkan Arjantin, J Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir karşısında adeta gövde gösterisi yaptı.
Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan son şampiyon Arjantin, Cezayir kalesini abluka altına aldı. Net pozisyonlar üreten Tangocular, aradığı golü bulmakta gecikmedi.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan Lionel Messi, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Arjantin soyunma odasına bu üstünlükle gitti.
İlk yarıyı önde kapatan Arjantin, ikinci devrede de oyunun kontrolünü bırakmadı. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Tangocular, dakikalar 60'ı gösterdiğinde bir kez daha Lionel Messi ile golü buldu. Cezayir savunmasını çaresiz bırakan yıldız futbolcu, 76. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak hat-trick yaptı. Messi'nin muhteşem performansıyla Arjantin sahadan 3-0 galip ayrılırken, turnuvaya da görkemli bir başlangıç yaptı.
KLOSE'Yİ YAKALADI
Attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde 16 gole ulaşan Lionel Messi, Alman efsane Miroslav Klose'yi yakaladı.
Arjantinli yıldız bir gol daha atması halinde turnuvanın en golcü oyuncusu olacak.