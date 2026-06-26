Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi

MONTELLA, ABD MAÇI SONRASI SİTEM ETTİ: "HAK ETMEDİK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 3-2 galip geldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"98. dakikada Kaan'ın sevinci, hepimizin sevinci... Bu maça nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyor. Hem takım hem başkan için çok iyi oldu. Herkes gibi ben de duygusallaştım.

Bu galibiyeti almak çok önemliydi çünkü onurumuz için oynadık. Başardık ve mutluyuz.

Aslında şuna çok inanıyorum; kimi çağırdıysak oynayabilecek durumda. 1. dakikadan sonra gol yedik. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk 2 maçta da bu ruhu sergiledik ama futbolda bazen olmuyor.

Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum."