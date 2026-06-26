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Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşılaştı. Milli Takım son dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazandı.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 84 Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 88 Kaan Ayhan), Oğuz Aydın (Dk. 90+2 Mert Müldür), Kenan Yıldız (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci)

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally (Dk. 77 Freeman), Robinson, Reyna (Dk. 77 Dest), McKennie (Dk. 86 Tillman), Berhalter, Aaronson (Dk. 77 Zendejas), Weah (Dk. 58 Pulisic), Pepi

Goller: Dk. 3 Trusty, Dk. 49 Belharter (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 1

DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜMÜZ ARDA'DAN
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 2

ARDA, EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 3

MİLLİ TAKIMIN İKİNCİ GOLÜ ORKUN'DAN

Milli takımımız ikinci golünü 31. dakikada Orkun Kökçü ile buldu.

Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü 88. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 90+8. dakikada ağlara yolladı.

Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 4

MONTELLA, ABD MAÇI SONRASI SİTEM ETTİ: "HAK ETMEDİK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 3-2 galip geldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"98. dakikada Kaan'ın sevinci, hepimizin sevinci... Bu maça nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Milli takımımız bunu hak etmiyor. Hem takım hem başkan için çok iyi oldu. Herkes gibi ben de duygusallaştım.

Bu galibiyeti almak çok önemliydi çünkü onurumuz için oynadık. Başardık ve mutluyuz.

Aslında şuna çok inanıyorum; kimi çağırdıysak oynayabilecek durumda. 1. dakikadan sonra gol yedik. Biz ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk 2 maçta da bu ruhu sergiledik ama futbolda bazen olmuyor.

Futbolcularımın hiçbir zaman bu kadar spesifik saldırıları hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu galibiyeti aldıkları için mutlu oldum."

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 5

ARDA GÜLER CANLI YAYINA "MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞSİNİZ" DİYEREK GELDİ VE AÇIKLADI. "NE DESELER HAKLILAR"

A Milli Takım'ın genç futbolcularından Arda Güler, ABD maçı sonrasında konuştu.

"MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞSİNİZ"

"Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı."

"DRAMA YAPAMAYIZ"

"İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik! İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi ederiz."

"NE DESELER HAKLILAR"

Muhabir: "Eleştiriler sınırı aşınca sizi korumak için söyledik."

Arda Güler: "Ne deseler haklılar, çok kötüydük."

Millilerden Dünya Kupası'nda son final! ABD'yi 3-2 devirdi - 6

"ONURUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KURTARDIK"

Turnuvaya erken havlu atmanın getirdiği ağır psikolojik yükle ABD karşısına çıktıklarını belirten milli futbolcu, alınan galibiyetin prestij açısından taşıdığı anlama dikkat çekti. Orkun Kökçü, bu kritik virajı şu sözlerle özetledi:

"Bu maçta galibiyet almak bizim için çok önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Bugün sahada onu kurtardık."

"ASLINDA ÇOK ŞEY SÖYLENEBİLİR AMA ŞU AN ZAMANI DEĞİL"

Saha içindeki lider oyunculardan biri olan 25 yaşındaki yıldız, sadece oyuncuların değil, takımın etrafındaki herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini sert bir dille ifade etti. Yaşanan fiyaskonun Türk halkına yakışmadığını belirten Kökçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz de ülkemiz de hak etmedi. Aslında çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize... Bu yaşadıklarımız da hepimize acı bir deneyim oldu. İnşallah hatalarımızdan ders çıkarıp nice Dünya Kupası'na katılırız."

#Dünya Kupası
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