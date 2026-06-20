ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup etti!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan ikinci grup maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu’nda, turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Son 32 turu için büyük avantaj elde etti.