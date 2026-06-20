ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup etti!
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan ikinci grup maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu’nda, turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Son 32 turu için büyük avantaj elde etti.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ABD 2-0 kazandı.
Karşılaşmada ABD'nin gollerini 11. dakikada Cameron Burgess (K.K) ve 43. dakikada Alexander Freeman attı.
Ev sahibi ABD, turnuvadaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti. İkinci maçında da Avustralya'yı 2-0 yendi. Böylece puanını 6'ya yükselten ABD, grupta zirvedeki yerini korudu.
ABD gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü A Milli Takımımızla karşılaşacak.