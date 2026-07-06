Dünya Kupası'nda Balogun krizi! Trump devreye girdi, FIFA cezayı askıya aldı: UEFA'dan "kırmızı çizgi" tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Folarin Balogun'un cezasının askıya alınmasının ardından sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakemin kararını sert sözlerle eleştiren Trump, " Yavaş çekimde pozisyona farklı bakabilirsiniz. Ancak hızlı oynatıldığında iki oyuncunun çarpıştığı açıkça görülüyor. Tam olarak olan buydu. Hakem ise Balogun'a haksız yere kırmızı kart gösterdi. Kaldı ki hakemin geçmişine baktığınızda oldukça şüpheli bir tablo görüyorsunuz. Tartışma yaratmak istemiyorum ama isterseniz bunu da anlatabilirim. Bu nedenle Balogun'a gösterilen kırmızı kartın incelenmesini FIFA'dan talep ettim. Evet, bu doğru." ifadelerini kullandı.

Trump, Infantino'ya övgüde bulunarak, "Ben spordan çok iyi anlarım. Bu pozisyonda faul yok. Infantino zeki ve güçlü bir adam. Bana göre Balogun'u dışarıda bırakmak, Ronaldo'yu turnuvadan elemek gibi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Donald Trump, "Balogun'un hareketi kırmızı kartlık değildi. İki oyuncu mücadele ederken yaşanan bir çarpışmaydı. Geçmişinde şüpheli kararları bulunan bir hakem, en iyi oyuncumuza kırmızı kart gösterdi. Evet, Infantino ile konuştum ve kararın düzeltilmesini istedim. Ben sadece pozisyonun yeniden incelenmesini talep ettim. Kimseye 'Bunu yapmak zorundasınız' demedim." dedi.

INFANTINO: "YARGI ORGANLARIMIZ BAĞIMSIZDIR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından sessizliğini bozan FIFA Başkanı Gianni Infantino da görüşmeyi doğrulayarak sürecin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Infantino, "Evet, Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren hukuki bir sürecin bulunduğunu ve kararın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından verileceğini ifade ettim. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, her zaman savunacağım bir ilkedir. FIFA Disiplin Kurulu'nun kararlarını açıklandıklarında ben de okuyorum. Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duyuyorum." açıklamasında bulundu.

UEFA'DAN SERT TEPKİ: "KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

FIFA'nın Balogun kararını sert sözlerle eleştiren Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yayımladığı bildiride kararın futbolun adalet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. Açıklamada, "Oyuncu Folarin Balogun'a verilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık otomatik cezanın bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerine yer verildi.

"OYUNUN BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEDE"

Kuralların açık ve bağlayıcı olduğuna dikkat çeken UEFA, "Bazen kurallar yoruma açıktır. Bu durumda ise değildir. Kırmızı kartın ardından uygulanan en az bir maçlık otomatik ceza keyfi bir seçenek değildir ve yetkili bir organın kararına ihtiyaç duymaz. Bu, yönetmeliklere yerleştirilmiş temel bir ilkedir ve istisnaya tabi tutulamaz. Hele ki birçok oyuncunun aynı durumda olduğu ve cezalarını düzenli olarak çektiği bir turnuvanın ortasında buna izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA açıklamasının devamında ise, "Kuralların kesinliği artık onları korumakla yükümlü kurumlar tarafından garanti edilmediğinde oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir organizasyonun güvenilirliği zedelenir. Ayrıca bu karar, devam eden turnuvada emsal teşkil edecek ve benzer durumlarda eşit muamele beklentisini doğurarak rekabete zarar verecektir. Bir turnuva hiçbir zaman tek başına bağımsız bir olay değildir. Söz konusu organizasyon Dünya Kupası olduğunda ise alınan kararlar oyunun bütünü üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir." ifadeleriyle FIFA'ya yönelik tepkisini sürdürdü.