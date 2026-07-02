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ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede ABD, rakibi Bosna Hersek'i 2-0'lık skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.

ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi - 1

Stat: San Francisco Bay Area

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (Brezilya)

ABD: Freese, Dest (Dk. 88 Berhalter), Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie (Dk. 90+5 Reyna), Tillman, Pulisic (Dk. 88 Pepi), Balogun

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (Dk. 75 Tabakovic), Dedic, Katic (Dk. 75 Memic), Radeljic, Gigovic (Dk. 51 Bajraktarevic), Sunjic (Dk. 51 Tahirovic), Demirovic, Alajbegovic, Dzeko (Dk. 51 Mahmic)

Goller: Dk. 45 Balogun, Dk. 82 Tillman (ABD)

Kırmızı kart: Dk. 64 Balogun (ABD)

Sarı kart: Dk. 80 Radeljic (Bosna Hersek)

ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi - 2

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ABD'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin golleri 45. dakikada Balogun ve 82'de Tillman'dan geldi. ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi - 3

ABD BELÇİKA İLE EŞLEŞTİ

ABD son 16 turunda, Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.

Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte taraftar desteğini de arkasına alan ABD, oyunu kontrol eden taraf oldu. ABD 45. dakikada öne geçti. Tillman'ın pasında, savunmaya da çarpan top ceza sahasındaki Balogun'un önünde kaldı, Balogun'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ev sahibi takımın 45+8'de Balogun ile bir şutunda da top direkten dışarıya çıktı.

İkinci yarıda Balogun'un kırmızı kartından sonra Bosna Hersek hücumda daha çok gözükse de ABD, 82. dakikada Tillman'ın frikikten attığı golle karşılaşmayı 2 farklı galip tamamladı.

Karşılaşma öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi - 4

İLK YARI

1' Karşılaşma hızlı başladı. Bosna Hersek ilk dakikada korner kazandı ancak değerlendiremedi.

4' ABD üst üste ataklarla etkili oldu. Christian Pulisic'in şutu auta giderken ev sahibi ekip korner kazandı.

10' Bosna Hersek gole çok yaklaştı. Ermedin Demirovic'in kaleyi bulan şutunda ABD kalecisi gole izin vermedi.

11' Kerim Alajbegovic'in tehlikeli denemesi az farkla auta çıktı. Bosna Hersek baskısını sürdürdü.

15' Folarin Balogun ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleyi bulmadı.

18' Bosna Hersek kalecisi Nikola Vasilj yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gördü. Deneyimli file bekçisi kısa süre sonra oyuna devam etti.

23' San Francisco'daki sıcak hava nedeniyle hakem planlı su molası verdi. Mola sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.

31' ABD'nin gol umudu Folarin Balogun ofsayta takıldı.

41' ABD tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı ancak pozisyonu değerlendiremedi.

45+1' GOL | ABD 1-0 Bosna Hersek
Christian Pulisic'in geliştirdiği atakta ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Folarin Balogun, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ABD'yi öne geçirdi.

45+5' Tyler Adams yaşadığı sakatlığın ardından tedavisini tamamlayarak oyuna döndü.

45+8' Balogun farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak şutu auta çıktı.

45+10' Kerim Alajbegovic tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu.

45+10' İlk yarının son düdüğü çaldı. ABD, Folarin Balogun'un uzatma dakikalarında attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

ABD son 16'da! 2-0'lık Bosna Hersek galibiyeti turu getirdi - 5

İKİNCİ YARI

50' Bosna Hersek'te Edin Dzeko sakatlık geçirdi. Deneyimli golcü için sağlık ekipleri sahaya girdi.

51' Bosna Hersek peş peşe üç oyuncu değişikliği yaptı. Edin Dzeko, Armin Gigovic ve Ivan Sunjic kenara gelirken; Ermin Mahmic, Esmir Bajraktarevic ve Benjamin Tahirovic oyuna dahil oldu.

56' Nikola Katic'in uzaktan şutu kaleyi bulmadı.

61' Folarin Balogun ile Tarik Muharemovic'in çarpışmasının ardından oyun kısa süre durdu. İki oyuncu da tedavilerinin ardından ayağa kalktı.

64' KIRMIZI KART ABD'de Folarin Balogun, hakem Raphael Claus tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. ABD mücadeleye 10 kişi devam etti.

66' Ermedin Demirovic, Bosna Hersek adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

68' Esmir Bajraktarevic'in kaleyi bulan şutunda ABD kalecisi gole izin vermedi.

69' Sıcak hava nedeniyle planlanan su molası verildi.

75' Bosna Hersek'te Sead Kolasinac ve Nikola Katic oyundan çıkarken Haris Tabakovic ile Amar Memic oyuna girdi.

77' Kerim Alajbegovic'in şutu çerçeveyi bulmadı.

80' Bosna Hersek'te Stjepan Radeljic sarı kart gördü. Teknik direktör Sergej Barbarez de itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

82' GOL | ABD 2-0 Bosna Hersek Malik Tillman, ABD'nin geliştirdiği atakta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

87' ABD'de Sergino Dest'in yerine Sebastian Berhalter, Christian Pulisic'in yerine Ricardo Pepi oyuna girdi.

90+5' Weston McKennie yerini Gio Reyna'ya bıraktı.

90+11' Son düdük çaldı. ABD, Folarin Balogun ve Malik Tillman'ın golleriyle Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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#Dünya Kupası
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